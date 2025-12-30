Descubra as previsões para o signo de Capricórnio em 2026

Já imaginou poder saber um pouco do que vai acontecer com a sua vida na chegada de mais um ano novo? Na Astrologia, isso é possível graças às previsões que são realizadas pelos astrólogos que fazem uma análise dos signos do zodíaco. Aos nativos de Capricórnio, por exemplo, o ano de 2026 promete um tempo especial para sair da estagnação e assumir o protagonismo de sua própria história.

“Este será um ano para direcionar a força interior com sabedoria, transformar a raiva em coragem, o medo em movimento e o desejo em propósito. Cada decisão tomada com clareza e firmeza abrirá novos caminhos. Marte nos ensina que agir é um ato de fé, fé em si, na vida e no poder de recomeçar”, revelou a astróloga Camila Olivetti no Horóscopo Virtual.

VEJA MAIS

Confira as previsões dos nativos de Sagitário em 2026:

Amor

Neste ano, os capricornianos terão a oportunidade de serem mais autênticos e verdadeiros com os seus sentimentos. “As relações ganham um tom profundo e afetivo, com a busca por segurança emocional e o desejo de construir algo duradouro. Porém, há necessidade de curar antigas feridas ligadas ao passado ou à forma de se sentir seguro dentro de um vínculo”, explicou Camila Olivetti.

Saúde

As pessoas do signo de Capricórnio devem tomar cuidado com relação ao quanto o estresse pode afetar as emoções durante o ano de 2026. “Conte com o apoio de uma pessoa próxima importante, um parente ou irmão que te auxiliará a superar questões emocionais profundas. Conversar, escrever ou praticar atividades terapêuticas que estimulem a expressão ajudam a aliviar tensões”, disse Camilla.

Dinheiro

O dinheiro, por sua vez, representa nesse novo ciclo para os capricornianos um período de reorganização e, principalmente, de crescimento gradual. “Contudo, será preciso evitar disputas financeiras em parcerias ou relações pessoais. A prosperidade virá quando você alinhar o uso do dinheiro aos seus valores e objetivos reais, sem agir por impulso”, destacou a astróloga Camila Olivetti.

Trabalho

O ano de 2026 será bom para os capricornianos na área do trabalho, mas eles precisarão ter muito foco e persistência em suas metas profissionais. “O ano pede que você consolide projetos e fortaleça suas estruturas profissionais. É tempo de amadurecer escolhas e compreender que o sucesso também depende de bem-estar interior e do apoio dos entes queridos”, finalizou Camila Olivetti.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)