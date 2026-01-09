Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Capricornianas: confira 3 curiosidades das mulheres do signo de Capricórnio

As mulheres capricornianas possuem características fortes e decididas

Victoria Rodrigues
fonte

As mulheres de Capricórnio são independentes e orgulhosas. (Foto: Freepik)

Regido pelo planeta Saturno, o signo de capricórnio é caracterizado por ter pessoas que determinam prazos e projetam resultados, porque sua missão é crescer muito para progredir na vida. Pelo signo carregar esta potência de características, as mulheres de Capricórnio costumam ser fortes e decididas sempre e gostam de se relacionar apenas com pessoas que trazem uma segurança para o seu futuro.

“Estar com um capricorniano vai te ajudar a perceber como é possível concretizar seus sonhos se você tiver os pés no chão e os olhos voltados para o topo da montanha que deseja subir”, explicou a astróloga especialista Thais Mariano.

VEJA MAIS

image Temporada de Capricórnio: saiba tudo sobre a personalidade e as características dos capricornianos
Os nativos de Capricórnio fazem aniversário entre 21 de dezembro e 19 de janeiro de 2025

image Confira 5 profissões ideais para o signo de Capricórnio
Existem algumas funções que são diretamente ligadas às características dos capricornianos. Veja quais são!

image Descubra as previsões para o signo de Capricórnio em 2026
Os capricornianos terão a oportunidade de vivenciar momentos felizes, mas com algumas reviravoltas ao longo do ano

Confira 3 curiosidades sobre as mulheres de Capricórnio:

  • São destinadas a alcançar os objetivos

Como já foi dito anteriormente, as mulheres de Capricórnio são obstinadas e fazem de tudo para alcançar os seus objetivos de vida. "Não se deixam atrair pelas facilidades da vida, pois sabem que, para chegarem ao seu objetivo, precisam seguir com passos firmes e constantes", revelou a astróloga Thais no portal Terra.

  • Tendem a ser independentes e orgulhosas

Você pode ter certeza que, por serem extremamente independentes e orgulhosas, as mulheres capricornianas não dão facilmente o braço e torcer e demoram muito para pedirem ajuda, isso porque elas acreditam dar conta de tudo sozinhas, sem precisar de ninguém. Além disso, as nativas de capricórnio também gostam de fazer tudo da forma como elas bem gostam e entendem.

  • Amam estar em relacionamentos seguros

As mulheres de Capricórnio também gostam de estar em relacionamentos seguros. "O foco da capricorniana normalmente está voltado para sua realização profissional, e o relacionamento afetivo precisa ser para ela um ponto que possa fortalecer essa busca. Então, é importante que quem se relaciona com ela esteja ciente disso e disposto a incentivá-la e apoiá-la", finalizou a astróloga Thais Mariano.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

signos

capricórnio

zodíaco

mulheres

astrologia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda