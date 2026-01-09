Capricornianas: confira 3 curiosidades das mulheres do signo de Capricórnio
As mulheres capricornianas possuem características fortes e decididas
Regido pelo planeta Saturno, o signo de capricórnio é caracterizado por ter pessoas que determinam prazos e projetam resultados, porque sua missão é crescer muito para progredir na vida. Pelo signo carregar esta potência de características, as mulheres de Capricórnio costumam ser fortes e decididas sempre e gostam de se relacionar apenas com pessoas que trazem uma segurança para o seu futuro.
“Estar com um capricorniano vai te ajudar a perceber como é possível concretizar seus sonhos se você tiver os pés no chão e os olhos voltados para o topo da montanha que deseja subir”, explicou a astróloga especialista Thais Mariano.
VEJA MAIS
Confira 3 curiosidades sobre as mulheres de Capricórnio:
-
São destinadas a alcançar os objetivos
Como já foi dito anteriormente, as mulheres de Capricórnio são obstinadas e fazem de tudo para alcançar os seus objetivos de vida. "Não se deixam atrair pelas facilidades da vida, pois sabem que, para chegarem ao seu objetivo, precisam seguir com passos firmes e constantes", revelou a astróloga Thais no portal Terra.
-
Tendem a ser independentes e orgulhosas
Você pode ter certeza que, por serem extremamente independentes e orgulhosas, as mulheres capricornianas não dão facilmente o braço e torcer e demoram muito para pedirem ajuda, isso porque elas acreditam dar conta de tudo sozinhas, sem precisar de ninguém. Além disso, as nativas de capricórnio também gostam de fazer tudo da forma como elas bem gostam e entendem.
-
Amam estar em relacionamentos seguros
As mulheres de Capricórnio também gostam de estar em relacionamentos seguros. "O foco da capricorniana normalmente está voltado para sua realização profissional, e o relacionamento afetivo precisa ser para ela um ponto que possa fortalecer essa busca. Então, é importante que quem se relaciona com ela esteja ciente disso e disposto a incentivá-la e apoiá-la", finalizou a astróloga Thais Mariano.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA