Previsão de Aquário: confira o que pode acontecer com os aquarianos durante o ano de 2026

Com a ajuda dos astros, é possível ter uma noção dos acontecimentos que cada signo do zodíaco pode vivenciar ao longo de um período. Para os nativos de Aquário não é diferente; os nascidos entre os dias 19 de janeiro e 18 de fevereiro também possuem uma previsão dos acontecimentos. Eles são chamados a se comunicar com mais consciência ao longo de 2026.

“A partir de abril, Urano em Gêmeos movimenta criatividade, romances e prazer, trazendo novas formas de se expressar no mundo. Já Júpiter expande os relacionamentos, favorecendo parcerias mais felizes e compromissos importantes. O grande aprendizado do ano será usar a comunicação com alma, abrindo portas tanto na vida profissional quanto no amor”, revelou o astrólogo João Bidu.

Confira as previsões de Aquário para 2026:

Amor

Ao longo deste ano, os nativos de Aquário poderão experimentar alguns novos começos e até encontros inesperados que podem vir à tona em qualquer mês de 2026. “Ao mesmo tempo, encerramentos necessários ajudam você a se libertar de padrões antigos. Sendo assim, o céu pede coragem e autenticidade para amar de um jeito novo, sem repetir histórias do passado”, revelou João Bidu.

Trabalho

Já no campo do trabalho, os aquarianos terão a oportunidade de fechar novas parcerias, mas apenas se os projetos estiverem bem alinhados. “Criatividade, inovação e novas parcerias impulsionam ganhos e visibilidade, desde que prazos, contratos e acordos sejam bem estruturados. Com os astros sorrindo para você, o sucesso vem ao equilibrar ousadia com revisões estratégicas ao longo do ano”, disse o astrólogo.

Dinheiro

Por fim, os ganhos financeiros também serão um marco neste ano para as pessoas do signo de Aquário, pois os astros estão a favor dos aquarianos para que eles consigam se planejar e se organizar melhor, garantindo novos ganhos em 2026. “O dinheiro entra em fase de expansão em 2026, mas pede mais organização e planejamento para garantir resultados duradouros”, concluiu João Bidu.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)