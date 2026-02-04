Capa Jornal Amazônia
Previsão de Aquário: confira o que pode acontecer com os aquarianos durante o ano de 2026

Os nativos de Aquário poderão desfrutar de bons momentos, mas com algumas condições. Veja quais são!

Victoria Rodrigues
fonte

As pessoas do signo de Aquário fazem aniversário entre os dias 19 de janeiro e 18 de fevereiro. (Foto: Freepik)

Com a ajuda dos astros, é possível ter uma noção dos acontecimentos que cada signo do zodíaco pode vivenciar ao longo de um período. Para os nativos de Aquário não é diferente; os nascidos entre os dias 19 de janeiro e 18 de fevereiro também possuem uma previsão dos acontecimentos. Eles são chamados a se comunicar com mais consciência ao longo de 2026. 

“A partir de abril, Urano em Gêmeos movimenta criatividade, romances e prazer, trazendo novas formas de se expressar no mundo. Já Júpiter expande os relacionamentos, favorecendo parcerias mais felizes e compromissos importantes. O grande aprendizado do ano será usar a comunicação com alma, abrindo portas tanto na vida profissional quanto no amor”, revelou o astrólogo João Bidu. 

Confira as previsões de Aquário para 2026: 

  • Amor 

Ao longo deste ano, os nativos de Aquário poderão experimentar alguns novos começos e até encontros inesperados que podem vir à tona em qualquer mês de 2026. “Ao mesmo tempo, encerramentos necessários ajudam você a se libertar de padrões antigos. Sendo assim, o céu pede coragem e autenticidade para amar de um jeito novo, sem repetir histórias do passado”, revelou João Bidu. 

  • Trabalho 

Já no campo do trabalho, os aquarianos terão a oportunidade de fechar novas parcerias, mas apenas se os projetos estiverem bem alinhados. “Criatividade, inovação e novas parcerias impulsionam ganhos e visibilidade, desde que prazos, contratos e acordos sejam bem estruturados. Com os astros sorrindo para você, o sucesso vem ao equilibrar ousadia com revisões estratégicas ao longo do ano”, disse o astrólogo. 

  • Dinheiro 

Por fim, os ganhos financeiros também serão um marco neste ano para as pessoas do signo de Aquário, pois os astros estão a favor dos aquarianos para que eles consigam se planejar e se organizar melhor, garantindo novos ganhos em 2026. “O dinheiro entra em fase de expansão em 2026, mas pede mais organização e planejamento para garantir resultados duradouros”, concluiu João Bidu. 

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

