Curiosidade de Aquário: descubra 3 verdades surpreendentes sobre os aquarianos

Criativo, tecnológico e totalmente independente são apenas algumas das características inovadoras que o 11º signo do zodíaco carrega consigo no mundo astral. Os nativos de Aquário possuem uma personalidade que cativa muitas pessoas, mas que, ao mesmo tempo, pode significar uma pedra no sapato, principalmente no campo dos relacionamentos amorosos, porque eles possuem bastante dificuldade em demonstrar afeto.

"Quem já se relacionou amorosamente com um aquariano sabe que isso pode ser algo muito difícil, pois ele não tem facilidade em demonstrar muito afeto. Não é à toa que dizem que Aquário é um signo frio, mas a verdade é que ele precisa sempre ter a sua individualidade preservada, e isso pode acabar não sendo fácil de entender para outros signos", realçou o astrólogo João Bidu.

Veja 3 verdades sobre o signo de Aquário:

Amam pessoas com personalidade forte

Os nativos de Aquário possuem uma personalidade forte, por isso preferem estar com pessoas iguais. "Aquário já possui uma personalidade forte e se sente muito melhor quando está perto de pessoas que, assim como ele, também a tenham. Por ser ousado, objetivo e direto, precisa conviver com indivíduos que sejam assim também, de modo que possa ser compreendido da melhor forma e não mal interpretado", disse João Bidu.

Conquistam tudo sozinhos

Além de preferirem ter ao lado amigos e familiares com características semelhantes, os aquarianos gostam de conquistar tudo com suas próprias mãos. "Sabe aquela sensação de quando recebemos algo sem ter feito nenhum esforço para conquistar aquilo? O aquariano odeia se sentir assim. Ele tem a necessidade de que todas as suas recompensas venham de esforço e dedicação próprios", ressaltou o astrólogo.

Não permitem que ninguém ofusque seus sonhos

As pessoas do signo de Aquário também tratam os seus sonhos com muita seriedade e, se puder, na maioria das vezes eles mantêm as metas em segredo. "Aquário entende que ninguém precisa saber dos seus planos. Por isso, é provável que ele não compartilhe seus objetivos com quase ninguém, a não ser com aqueles em quem ele verdadeiramente confia — talvez, nem mesmo com eles", finalizou João Bidu.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)