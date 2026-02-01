Fevereiro será mês de sorte e alegrias para 4 signos; veja quais são!

Quatro signos astrológicos específicos terão um período de maior sorte e oportunidades em fevereiro de 2026, um mês considerado importante e tenso devido a eventos celestes como o Eclipse em Aquário e a entrada de Saturno em Áries. A análise astrológica detalha como esses trânsitos planetários impactarão a vida prática, destacando a relevância do Ascendente.

É importante ressaltar que, para uma interpretação astrológica mais precisa, a análise do signo Ascendente é considerada ainda mais relevante do que o signo solar. O Ascendente determina a forma como os planetas transitam pelas casas da sua vida prática, abrangendo áreas como carreira, finanças e relacionamentos pessoais.

Signos com mais sorte em fevereiro de 2026

Embora todos os signos passem por revisões e reestruturações neste mês, quatro deles se destacam pelas oportunidades de crescimento, carisma e expansão pessoal:

Câncer

Peixes

Aquário

Touro

Câncer: O grande favorecido pela sorte

O signo de Câncer destaca-se como um dos mais beneficiados no mês. Com Júpiter, conhecido como o planeta da grande sorte, alinhando-se ao Sol ou Ascendente dos nascidos entre 1 e 20 de julho, oportunidades de sorte brilham na autoestima e no reconhecimento. Portas se abrem de forma natural, surgem convites e novas funções, um momento propício para confiar nas próprias capacidades e ocupar o espaço merecido.

Peixes: Magnetismo pessoal e charme

A partir do dia 10 de fevereiro, com a entrada de Vênus em seu signo, os nativos de Peixes vivenciam um ciclo de puro brilho pessoal. A sorte favorece as relações e a imagem, com respostas mais gentis das pessoas e uma vida social fluida. A presença de Mercúrio também no signo confere à comunicação um poder de persuasão raro, intensificando o magnetismo.

Aquário: Energia para novos começos

Sendo palco do Eclipse Solar, o primeiro do ano, e recebendo o trânsito de Marte, os aquarianos sentirão um aumento significativo de energia vital. A sorte para Aquário reside na autonomia e nos novos começos. Tudo o que for iniciado neste período tende a moldar os próximos meses, sendo o momento ideal para assumir o protagonismo e romper com padrões antigos.

Touro: Sucesso na carreira e amizades estratégicas

Nos primeiros dias do mês, Vênus favorece as ambições dos taurinos, trazendo reconhecimento e acordos harmoniosos. A sorte de Touro brilha na carreira e nas amizades. A partir do dia 10, o foco migra para projetos coletivos, onde a capacidade de criar alianças estratégicas mostrará os melhores resultados para o desenvolvimento profissional e social.

Dica astrológica para fevereiro de 2026

O período de fevereiro de 2026 convida a "dar forma aos sonhos". A sorte favorecerá especialmente aqueles que conseguirem harmonizar a intuição de Netuno com a disciplina e estrutura oferecidas por Saturno, unindo inspiração e concretização.