Ancelotti desembarca no Brasil para conhecer a folia do carnaval de Salvador, São Paulo e Rio Estadão Conteúdo 13.02.26 13h52 Carlo Ancelotti não se cansa de dizer que pretende aprender tudo sobre o Brasil. Falando cada vez melhor a língua portuguesa e com conversas adiantadas para renovar no comando da seleção até 2030, o treinador italiano vai passar os próximos três dias na folia, conhecendo o carnaval de Salvador, de São Paulo e do Rio. A farra começa nesta sexta, na Bahia. Depois de passar férias na Europa, descansando, o comandante voltou ao País para já iniciar os últimos preparativos visando a Copa do Mundo do meio do ano, em gramados dos Estados Unidos, Canadá e México. Antes, porém, terá dias de folga para "cair no samba." O primeiro passo da jornada festiva dos três próximos dias, denominada "Tá Liberado Acreditar", começa nesta sexta-feira, quando acompanhará o Circuito Barra-Ondina, na Bahia, que atravessa toda a orla das praias de Salvador, no trio elétrico de Léo Santana. Sem descanso, Ancelotti já estará em São Paulo neste sábado para acompanhar o segundo dia de desfiles no Anhembi. Ainda terá encontro com os pentacampeões Denilson, Vampeta e Júnior em um Podcast. Por fim, no domingo, estará ao lado do Fenômeno Ronaldo, a quem dirigiu no Real Madrid, em um camarote para presenciar o primeiro dia de desfiles da elite carioca na Marquês de Sapucaí. Depois de encarar as passarelas do samba, Ancelotti voltará ao batente com a seleção brasileira já escolhendo os nomes para os amistosos contra França, em Boston, e Croácia, em Orlando, dias 26 e 31 de março, respectivamente. A convocação está agendada para 16 de março e devem ser chamados 26 jogadores, com Breno Bidon (está machucado), Endrick e Igor Thiago na expectativa de serem as surpresas.