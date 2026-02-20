Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Kassab reafirma que PSD terá candidato ao Planalto e prega fim da reeleição

Com o objetivo de disputar o governo paulista, Kassab passou a trabalhar para ocupar a vaga de vice em eventual chapa de reeleição de Tarcísio.

Estadão Conteúdo
fonte

Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. (Agência Brasil / Divulgação)

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, reiterou nesta sexta-feira, 20, em publicação nas redes sociais, que o partido deverá lançar candidatura própria à Presidência da República nas eleições deste ano. A declaração ocorre em meio a especulações sobre um eventual apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A legenda comanda três ministérios no governo federal: Pesca, Minas e Energia e Agricultura.

"Neste momento, em consonância com o PSD, tenho plena convicção no encaminhamento de três excelentes pré-candidatos ao cargo de presidente da República nas eleições deste ano", afirmou Kassab. "O Brasil estará muito bem servido se puder contar com (os governadores) Ronaldo Caiado (Goiás), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) ou Ratinho Júnior (Paraná) como seu presidente da República, a partir de 2027."

No dia 11 deste mês, o presidente do PSD chegou a dizer que a chance da sigla disputar a eleição como vice na chapa do atual presidente é nula. "Tenho respeito pelo presidente. Se ele tinha essa intenção, eu agradeço. Mas não existe essa chance, a chance é zero", afirmou.

Além disso, no dia 9, Kassab relatou, em entrevista à Globonews, que já comunicou a Lula que o partido não apoiará sua candidatura à reeleição. Tal comunicado teria sido feito em almoço, do qual participaram a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o senador Jaques Wagner (PT-BA). A estratégia nacional do PSD, no entanto, convive com divisões internas. Parte dos diretórios estaduais, especialmente no Nordeste, já sinalizou apoio à reeleição de petista, mesmo diante da intenção do partido de lançar candidatura própria.

"Nunca fechamos questão em relação a nenhum tema, mas nós não vamos caminhar com ele (Lula). Eu entendo que nossa proposta é diferente", disse Kassab na entrevista. 'Tem o nosso respeito essa vontade dele, mas ele sabe, porque eu mesmo já disse a ele, que nós não caminharíamos juntos. Nós vamos ter o nosso caminho."

Na publicação desta sexta-feira, o dirigente partidário também reforçou algumas pautas que devem ser defendidas pelo futuro candidato do PSD no pleito. Entre as proposições está o fim da reeleição - em debate no Senado com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n.º 12/2022, conhecida como a PEC do fim da reeleição para cargos do Executivo no Brasil e criação de mandato de cinco anos -, reforma administrativa e idade mínima para os novos membros dos Tribunais superiores.

Em tom pessoal, Kassab afirmou que cometeu "inúmeros acertos e, também, equívocos". Ele listou feitos, os quais considera acertos, mas não detalhou os supostos equívocos.

Atritos e acenos

Kassab integra o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que já declarou apoio ao filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Apesar disso, o presidente do PSD já demonstrou, no passado, entusiasmo com a possibilidade de o governador paulista disputar o Planalto.

A relação entre Kassab e Tarcísio, contudo, é considerada tensa. Seus poderes na administração estadual foram reduzidos ao longo do mandato, e aliados do Palácio dos Bandeirantes afirmam que o secretário tem "caneta", mas "sem tinta".

Há três semanas, Gilberto Kassab afirmou, em entrevista ao UOL News, que o reconhecimento ao papel de Bolsonaro na trajetória política de Tarcísio não deve se confundir com dependência ou ausência de identidade própria. "Uma coisa é gratidão, reconhecimento, lealdade; outra coisa é submissão."

Sem citá-lo, Tarcísio respondeu às críticas. "Acho interessante como as pessoas confundem lealdade com submissão. Amizade e lealdade viraram atributos raros na política. As pessoas agem por interesse próprio", disse o governador. "Quem fala em submissão não entende nada sobre amizade e valores."

Com o objetivo de disputar o governo paulista, Kassab passou a trabalhar para ocupar a vaga de vice em eventual chapa de reeleição de Tarcísio. Como mostrou o Estadão em setembro do ano passado, o governador disse a aliados que não há qualquer possibilidade de o dirigente do PSD compor como vice.

Se em São Paulo o PSD se distancia do bolsonarismo, no Rio de Janeiro o cenário é distinto. O prefeito Eduardo Paes (PSD), pré-candidato ao governo do Estado e aliado de Lula, anunciou nesta quinta-feira, 19, que a advogada Jane Reis (MDB) será vice em sua chapa.

Jane é irmã de Washington Reis (MDB), aliado de Jair Bolsonaro e ex-secretário do governador Cláudio Castro (PL). Presidente estadual do MDB e ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington declarou apoio a Flávio Bolsonaro na disputa eleitoral.

Em janeiro, Paes confirmou a pré-candidatura ao Palácio Guanabara e, em reunião fora da agenda no Palácio do Planalto, assegurou a Lula que dará palanque ao presidente no Rio de Janeiro.

Três pré-candidatos

No fim de janeiro, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou sua filiação ao PSD para viabilizar a pré-candidatura à Presidência. O ingresso foi anunciado ao lado de Ratinho Júnior, governador do Paraná, e de Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, ambos também cotados para disputar o Planalto.

Kassab afirmou, na ocasião, que definirá até 15 de abril o nome que representará o partido na corrida presidencial. "O critério é político. A avaliação vai ser feita ao longo desses 60 dias. Até 15 de abril deve estar escolhido esse nome. Os três estão muito bem preparados, são três governadores com aprovação extraordinária", disse.

Apesar da movimentação de Caiado, Ratinho Júnior é o pré-candidato do PSD mais bem colocado na disputa pelo Palácio do Planalto, conforme apontou pesquisa Genial/Quaest divulgada em fevereiro entre os três que disputam internamente a escolha para a vaga.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eleições 2026/presidência/psd/kassab/candidato próprio
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

DECISÃO

Justiça Federal autoriza Almeirim a seguir com terminal portuário sem certidão fiscal

A decisão foi proferida pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Santarém (PA)

20.02.26 20h39

ELEIÇÕES 2026

Kassab reafirma que PSD terá candidato ao Planalto e prega fim da reeleição

Com o objetivo de disputar o governo paulista, Kassab passou a trabalhar para ocupar a vaga de vice em eventual chapa de reeleição de Tarcísio.

20.02.26 20h08

DECISÃO

PGR diz ao STF que é contra prisão domiciliar de Bolsonaro

A PGR enfatizou as doenças do ex-presidente estão sob controle clínico.

20.02.26 18h18

quebra de sigilo

Relator da CPMI do INSS diz que retorno de dados sobre Master é 'vitória da transparência'

Com a decisão, ficou revogada a medida anterior do ministro Dias Toffoli

20.02.26 16h08

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

DECISÃO

TCMPA define regras para contratos temporários de professores nos municípios do Pará

Decisão vale para todas as prefeituras e proíbe suspensão de salários durante recesso escolar

12.02.26 16h10

NO CARNAVAL

Nikolas Ferreira diz que acionará MP contra Lula; Rogério Marinho prepara ação

Segundo o parlamentar, a apresentação configurou "propaganda eleitoral antecipada"

16.02.26 16h38

carnaval

Frentes católica e evangélica criticam desfile que homenageou Lula e anunciam medidas judiciais

As duas bancadas afirmam que o conteúdo exibido desrespeitou a fé cristã

18.02.26 17h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda