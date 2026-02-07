Cametá e Altamira estão entre as cidades com risco de temporais e alagamentos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (7), alertas meteorológicos que exigem atenção redobrada em várias partes do país. Com destaque para a região Norte, o Pará precisa de atenção redobrada. Além da forte chuva que ocorreu em Belém nesta tarde, os municípios de Cametá e Altamira figuram na lista de áreas com previsão de chuvas intensas, entre 50 e 100 mm/dia, e ventos que podem atingir 100 km/h, trazendo riscos de alagamentos, descargas elétricas e queda de árvores.

Amazonas e Tocantins também estão sob alerta laranja de perigo. Outras cidades da região, como Manaus e Presidente Figueiredo, no Amazonas, e Araguaína, no Tocantins, também enfrentam condições severas de tempo. Para esses locais, a orientação é não buscar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento e desligar aparelhos elétricos das tomadas.

Além da situação no Norte, o Inmet mantém um alerta vermelho de "grande perigo" para o Sudeste, abrangendo 123 municípios no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Nessas áreas, o risco de deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios é alto devido aos acumulados que podem superar os 100 milímetros diários. Cidades como a capital carioca, Angra dos Reis, Campos do Jordão e São Lourenço estão na zona crítica. Em qualquer uma das regiões afetadas, a população deve monitorar alterações em encostas, proteger pertences em sacos plásticos em caso de inundação e manter contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.