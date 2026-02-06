Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Jovem aprovada em 1º lugar em Direito na UFPA relata ameaças e ataques preconceituosos nas redes

Olivia Natalina, de 18 anos, ingressou na universidade pelo Processo Seletivo Especial Indígena e Quilombola

Hannah Franco
fonte

Aprovada em 1º lugar em Direito na UFPA, jovem denuncia ameaças e ataques preconceituosos nas redes. (Reprodução/Instagram)

A jovem Olivia Natalina, de 18 anos, aprovada em 1º lugar no curso de Direito da Universidade Federal do Pará (UFPA) pelo Processo Seletivo Especial (PSE) Indígena e Quilombola 2026, passou a sofrer ataques preconceituosos, ofensas pessoais e ameaças de morte nas redes sociais após compartilhar um vídeo comemorando a conquista ao lado do pai.

Natural de Baião, no nordeste do Pará, Olívia é liderança quilombola e filha de trabalhadores rurais. Segundo a estudante, as mensagens de ódio foram enviadas diretamente a ela, com linguagem violenta e intimidações explícitas.

VEJA MAIS

image Após horas de espera no rádio, estudante de 18 anos comemora aprovação em Biologia na UFPA
A aprovação na UFPA, no entanto, não foi a primeira conquista acadêmica de Laura

image Foco, planejamento e persitência: belenense 1º lugar em Medicina dá dicas para o vestibular
Camille Azevedo, de 17 anos, foi 1º lugar geral em Medicina pela UFPA, Uepa e Unifap. Ela acredita que o bom resultado é reflexo de uma rotina intensa de estudos, disciplina e, sobretudo, cuidado com a saúde mental

Apesar da repercussão positiva do vídeo em diversas partes do Brasil, Olivia afirma que também foi alvo de comentários preconceituosos e ofensivos. Diante da gravidade das mensagens, a jovem informou que todas as ameaças foram registradas e documentadas, e que um boletim de ocorrência já foi formalizado.

Em nota pública divulgada nas redes sociais, Olívia repudiou os ataques e reforçou que não aceitará a normalização da violência. “O impacto positivo que o vídeo teve em todo o Brasil não justifica a enxurrada de comentários ofensivos e preconceituosos que recebi. Embora as discordâncias sejam legítimas, ofensas, difamação, racismo e ameaças são crimes e não serão tolerados. Todas as ameaças foram devidamente registradas e documentadas”, afirmou.

A estudante também destacou que sua aprovação não é fruto de privilégios, mas do direito ao acesso à educação. “Como jovem quilombola e filha de trabalhadores, sou fruto da luta e da resistência do meu povo. O espaço que hoje ocupo não é um favor, mas um direito conquistado”, declarou.

Ao final da nota, Olívia reafirmou que seguirá firme diante das tentativas de intimidação. “Não me calarei diante do racismo, da violência e das tentativas de silenciamento. Seguiremos ocupando, resistindo e avançando”, concluiu.

Confira o vídeo que gerou repercussão:

Leia a nota na íntegra

"Venho por meio desta nota expressar minha indignação e repúdio às ofensas, ataques pessoais e ameaças, incluindo ameaças de morte, que surgiram após a publicação de um vídeo ao lado de meu pai, no qual compartilhei minha trajetória e a alegria da minha aprovação em primeiro lugar no curso de Direito da UFPA, através do PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2026-I/Q EDITAL N° 02/2025-COPERPS, de 11 de agosto de 2025-PSE-I/Q 2026.

O impacto positivo que o vídeo teve em todo o Brasil não justifica a enxurrada de comentários ofensivos e preconceituosos que recebi. Embora as discordâncias sejam legítimas, ofensas, difamação, racismo e ameaças são crimes e não serão tolerados. Todas as ameaças foram devidamente registradas e documentadas.

Informo que um boletim de ocorrência já foi registrado, e estou reunindo todas as evidências necessárias para buscar meus direitos, utilizando os meios legais cabíveis. Se as agressões persistirem, não hesitarei em entrar com um processo judicial contra os responsáveis.

Como jovem quilombola e filha de trabalhadores, sou fruto da luta e resistência do meu povo. O espaço que hoje ocupo não é um favor, mas um direito conquistado. Não me calarei diante do racismo, da violência e das tentativas de silenciamento. Seguiremos ocupando, resistindo e avançando."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

quilombola

listão da ufpa 2026
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

VEÍCULOS

Vendas de motos no Pará crescem quase 40% e superam média nacional

Balanço da Fenabrave aponta 12.094 emplacamentos no estado em janeiro de 2026. Em Belém, busca por renda extra e fuga do trânsito motivam os consumidores.

06.02.26 7h00

SISU

Pará preenche todas as vagas do Sisu 2026; Pedagogia da UFRA lidera concorrência

O sistema recebeu inscrições de mais de 1,8 milhão de candidatos, que concorreram a 7,3 mil cursos distribuídos em 587 municípios

05.02.26 18h21

ACESSO

Aprender Conectado: Pará já tem mais de 2 mil escolas rurais conectadas à internet

Em todo o país, 13 mil escolas rurais já estão ligadas à internet de qualidade, por meio de fibra óptica ou de tecnologias complementares

05.02.26 17h32

PREVIDÊNCIA

INSS faz mutirão de perícias no Pará neste fim de semana com 640 vagas

Atendimento ocorre em cinco agências para segurados que tiveram perícias reagendadas após suspensão no fim de janeiro

05.02.26 17h13

MAIS LIDAS EM PARÁ

UFRA

Ufra inicia inscrições para o Prosel 2026; confira calendário, cursos e campus disponíveis

A Universidade Federal Rural da Amazônia oferta 1.145 vagas para 43 cursos de graduação em seis campus. O período de inscrições vai até o dia 3 de março

02.02.26 22h34

PARÁ

Diretora vai à casa de aluna anunciar aprovação na UFPA: ‘Alô, alô, alô, papai! Alô, mamãe’

O momento foi compartilhado no TikTok por Lizandra Tuany, filha da diretora, e já possui mais de 1,4 milhões de visualizações

02.02.26 21h39

Vestibular

Listão da Uepa 2026: veja o nome dos aprovados no Prosel da Universidade do Estado Pará

Quase 50 mil candidatos aguardam a lista de aprovados do segundo maior vestibular do Estado

30.01.26 8h52

Vestsibular 2026

Listão da UFPA 2026: veja o nome dos aprovados no PS da Universidade Federal do Pará

Serão ofertadas no PS UFPA 2026 7.155 vagas em cursos presenciais de graduação da UFPA, acrescidas 194 vagas adicionais reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD)

30.01.26 14h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda