Após horas de espera no rádio, estudante de 18 anos comemora aprovação em Biologia na UFPA

Enquanto muitos candidatos acompanhavam o listão pelas redes sociais, Laura Barbosa Nunes, de 18 anos, escolheu um caminho diferente para viver a emoção da aprovação. Com o celular desligado e sem internet, ela passou cerca de duas horas ouvindo o rádio até ouvir a confirmação do seu nome entre os aprovados no vestibular da Universidade Federal do Pará (UFPA), no curso de Biologia.

“Esse ano eu decidi ouvir no rádio, então eu desliguei meu celular, desliguei a internet e a gente passou 2 horas esperando o resultado na rádio só pra ver como era a emoção. E aí, veio”, contou a estudante, ao relembrar o momento da divulgação do listão.

A aprovação na UFPA, no entanto, não foi a primeira conquista acadêmica de Laura. Ela já havia sido aprovada pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em outras instituições de ensino. “Eu fui aprovada pelo Sisu, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tanto na UFPA quanto na Universidade do Estado do Pará (UEPA). Eu fiquei em quinto lugar no meu curso e fui aprovada na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa)”, relatou.

Segundo a caloura, a escolha pela Biologia foi uma descoberta recente, mas certeira. “Eu descobri esse ano e realmente era o curso que eu queria”, afirmou. Para a nova etapa, Laura demonstra entusiasmo. “Eu acho que a universidade vai me proporcionar muita experiência, tanto de vida quanto na carreira profissional, e eu só estou muito animada, porque realmente sempre foi meu sonho”, concluiu.