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Chuva gera alagamentos na tarde desta segunda-feira (16) em Belém

Dentre os pontos alagados estavam na Duque de Caxias, no trecho entre as travessas Perebebui e Alferes Costas, no bairro do Marco

Vito Gemaque
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A imagem em destaque mostra um entregador de aplicativo enfrentando um ponto de alagamento na capital. (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

A chuva que começou a cair no início da tarde desta segunda-feira (16), em Belém, gerou vários pontos de alagamentos. A situação gerou trânsito lento e prejuízos para a população. Dentre os pontos alagados estavam na Duque de Caxias, no trecho entre as travessas Perebebui e Alferes Costas, no bairro do Marco. Outro ponto que se transformou em rio no mesmo bairro foi na avenida Romulo Maiorana com a travessa Lomas Valentinas. Um dos piores alagamentos foi registrado na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira.  

Na avenida Pedro Miranda, entre as travessas Curuzu e Antonio Baena, no bairro da Pedreira, novamente se formou um rio. Alguns carros deram problema no meio do alagamento.

chuva belém segunda

O segurança Reinaldo Tereza Gomes, de 57 anos, é nascido e criado na travessa da Curuzu. Desde quando ele nasceu, o local onde mora alaga. Com o alagamento vêm as pragas e doenças. “Sempre alagou, alagou. Antes chegava lá no canto do Chaco, mas ainda continua alagando”, disse.

O morador estava indignado com mais um alagamento. “Pode vir o que vir, COP30, COP60, até 100, não muda esse pedaço. Enquanto centro, Doca, enche, imagina aqui. Sempre foi assim esse pedaço”, aponta. Ele reclama que a manutenção da rede de drenagem ocorre uma vez por ano, próximo do Natal, sem que se resolva o problema. “Só para fazer uma capa. Para fazer manutenção, não fazem. Olha como eles fazem aqui. Iniciam, mas não acabam. Olha só de lixo como está. Não fazem nada!”, contou.

Outro alagamento ocorreu na rua Engenheiro Fernando Guilhon com a avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro da Cremação. O aposentado Luis Carlos, de 67 anos, voltava do médico e teve que descer do carro do amigo para enfrentar o alagamento a pé. “Ele disse meu amigo, não dá para passar, então eu fui”, disse o idoso que mora na travessa 14 de Março com a rua São Miguel. Tudo o que ele queria era chegar em casa e descansar, mas foi impedido pelo alagamento. “Estou doido para tomar um banho e dar uma relaxada. Assim ninguém quer passar aí. Eu já pensei até em pegar um ônibus, mas não está passando nenhum”, aponta. Sem alternativa, o idoso precisou correr o risco de meter o pé na água suja.

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