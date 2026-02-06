Fevereiro terá eclipse solar, chuva de meteoros e alinhamentos planetários; veja os fenômenos

Quem gosta de observar o céu terá muitos motivos para olhar para cima em fevereiro de 2026. O mês reúne uma sequência incomum de fenômenos astronômicos, incluindo eclipse solar anular, chuva de meteoros, encontros entre planetas e o retorno da visibilidade do núcleo da Via Láctea.

Ao todo, o período concentra pelo menos nove eventos celestes, alguns deles considerados raros, que poderão ser acompanhados por astrônomos profissionais e observadores amadores, dependendo das condições climáticas e da localização.

Lua Cheia da Neve marca o início do mês

O calendário astronômico começa com a Lua Cheia da Neve, que atinge o ápice na noite do dia 1º de fevereiro. O nome tem origem nas tradições dos povos indígenas da América do Norte, que associavam o período às intensas nevascas do inverno.

Durante os primeiros dias do mês, a Lua aparece com coloração alaranjada no horizonte e permanece em fase cheia até o dia 5.

Chuva de meteoros Alfa Centaurídeos tem pico no dia 8

Outro destaque ocorre no dia 8, quando a chuva de meteoros Alfa Centaurídeos alcança seu pico de atividade. Apesar de menos intensa do que outras chuvas conhecidas, o fenômeno pode render até seis meteoros por hora em áreas com pouca iluminação artificial.

As melhores condições de observação serão no Hemisfério Sul, especialmente após a meia-noite.

Eclipse solar anular forma o chamado “anel de fogo”

O evento mais aguardado do mês acontece no dia 17 de fevereiro, com a ocorrência de um eclipse solar anular. O fenômeno ocorre quando a Lua passa em frente ao Sol, mas não o encobre completamente, criando um círculo luminoso no céu, conhecido como “anel de fogo”.

A visualização total será possível apenas em regiões específicas do planeta, enquanto outras áreas, principalmente do Hemisfério Sul, poderão observar o eclipse de forma parcial.

Encontros celestes movimentam a segunda quinzena

Após o eclipse, fevereiro segue com uma série de conjunções e aproximações astronômicas:

18 de fevereiro : a Lua crescente surge próxima a Mercúrio logo após o pôr do sol;

: a Lua crescente surge próxima a Mercúrio logo após o pôr do sol; 19 de fevereiro : Mercúrio atinge sua maior elongação, tornando-se mais visível, e forma conjunção com Saturno;

: Mercúrio atinge sua maior elongação, tornando-se mais visível, e forma conjunção com Saturno; 23 de fevereiro: a Lua se aproxima das Plêiades, criando um dos cenários mais fotogênicos do mês.

Alinhamento planetário e retorno da Via Láctea fecham o mês

Nos últimos dias de fevereiro, o céu noturno será palco de um alinhamento planetário, com até seis planetas visíveis simultaneamente, um espetáculo raro para observação a olho nu em condições favoráveis.

Para encerrar o mês, o núcleo da Via Láctea volta a aparecer nas madrugadas finais, especialmente no Hemisfério Norte. O fenômeno marca o início oficial da temporada de observação do centro galáctico, quando a faixa luminosa da galáxia se torna mais evidente no céu.