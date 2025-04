Chuva de meteoros: quando acontece e como observar este espetáculo da astronomia no Brasil?

O ápice de uma chuva de meteoros Liridas poderá ser vista do Brasil na noite da próxima segunda-feira, 21 abril, e madrugada de terça, 22. Conforme o Observatório de Astronomia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, o fenômeno começou na último dia 14 e se entenderá até o dia 30 deste mês. No entanto, o melhor momento para observar o evento astronômico será na madrugada de terça, às 2h da manhã (horário de Brasília).

"Abrindo a estação de chuvas de meteoros deste ano, temos a previsão da chuva dos Lirídas, que ocorrerá entre 14 e 30 de abril deste ano. Seu pico, ou seja, o período onde se observam mais meteoros, ocorrerá na noite do dia 21 para o dia 22 de abril, quando será possível observar até 18 meteoros por hora", disse a observatório, em seu site.

Os meteoros são pequenos corpos celestes que, ao entrar na atmosfera da Terra, queimam total ou parcialmente por conta do atrito com a atmosfera e o contato com moléculas de oxigênio. A trajetória dessas rochas, quando pegam fogo, chegam a deixar um rastro forte e brilhante no céu. Podem, também, formar faíscas que chamamos de "estrelas cadentes".

A chuva de meteoro Lírida é batizada desta forma por estar localizada na direção da constelação de Lira. É considerada de intensidade média, mas umas das maiores do tipo. Acontece anualmente, geralmente no mês de abril. O fenômeno advém da passagem do Cometa Tatcher (C/1861 G1), que tem um período de 415 anos e deixa um "rastro empoeirado" que atinge a Terra.

Como observar a chuva de meteoro Lirida?

A Lírida será vista com mais facilidade e intensidade no hemisfério norte, mas quem está no hemisfério sul também conseguirá ver o fenômeno. A velocidade média de quedas dos meteoros é de 46 km/s e, no auge do evento, os observadores poderão ser ver 18 meteoros por hora.

Para assistir à chuva, a recomendação é procurar um local com pouca iluminação, de horizonte limpo e, preferencialmente, afastado de grandes centros urbanos.

"Um parque, uma praia ou uma área rural são ótimos lugares", informou o site do projeto científico Exoss. Não usar celulares ou outros tipos de tela também podem contribuir para uma melhor observação.

A lua estará na sua fase minguante e 40% iluminada, o que pode desfavorecer a observação da chuva, informa o Exoss, mas isso não impede o público de acompanhar e se encantar com o evento.

O Observatório da Unesp orienta a localizar a direção nordeste e encontrar a estrela Vega, caracterizada como "uma das mais brilhantes do céu", destaca a entidade. "Para facilitar mais ainda de encontrá-la, use o Cruzeiro do Sul. É só ficar de costas para ele".

No entanto, vale manter os olhos bem abertos porque os meteoros podem cair em outros lugares também. Além, também, de calma. "Seja paciente: Observar chuvas de meteoros exige calma. Pode levar alguns minutos até você ver o primeiro meteoro, mas a espera compensa", informou o site Exoss.