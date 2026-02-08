Pretinhos do Mangue 2026: veja como será a 37ª edição do tradicional bloco de Curuçá

Com mais de 30 anos de história, o bloco Pretinhos do Mangue, em Curuçá, no nordeste paraense, também é uma das tradições de carnaval ecológico. Os foliões cobrem-se com a lama do manguezal em um protesto artístico para conscientizar sobre a preservação ambiental e a proteção dessa área. O bloco nasceu em 1989, em uma terça-feira de Carnaval, quando os amigos Everaldo Campos e Sebastião Araújo foram ao mangue colher caranguejos para o tira-gosto.

Ao perceberem a escassez do crustáceo, decidiram protestar de maneira curiosa: desfilaram no dia da folia cobertos de tijuco, a lama típica do manguezal. Desde então, o bloco se tornou uma tradição cultural e leva às ruas temas ligados ao meio ambiente, especialmente a problemática da produção e destinação do lixo.

Neste ano, o Pretinhos do Mangue chega à 37ª edição, com o tema “Do mangue e da maré, nasce a força da mulher”, programado para os dias 15 e 17 de fevereiro, com concentração às 16h no Porto Pretinhos do Mangue, localizado no início rua Gonçalo Ferreira, bairro Centro. A animação terá apresentações de carimbó e de grupos locais. No espaço da concentração, o artista plástico Kleber Douglas esculpiu o boneco mascote do bloco.

O presidente do bloco, Edmilson dos Santos, o "Cafá", afirma que a união e a forma de brincar o carnaval ecologicamente correto são o que encantam as pessoas. “A gente trabalha com a questão ambiental da preservação dos nossos manguezais, da nossa nascente, das nossas matas ciliares. Esse é o nosso tema todos os anos: levar para a avenida a conscientização ambiental de preservação do nosso mangue, como também das nossas matas”, detalha Cafá.

“Colocamos dois camburões, cheios de tijuco, que é o nosso abadá acima do mangue — nós tiramos esse tijuco de uma parte do mangue bem limpa. E também há um abadá VIP, que é um barro mais concentrado, sem areia. E esse barro que está no camburão pinta bastante brincante. Também temos uma parceria com o ICMBio, para que nós possamos ter o controle das pessoas entrando no mangue, para que não levem garrafas PET, latinha. Vamos estar orientando as pessoas para que nós possamos fazer um carnaval ecologicamente correto”, detalha Cafá sobre o bloco.

Carro do caranguejo

A organização do evento informou que, neste ano, a principal novidade será a revitalização do carro do caranguejo, que ganhará um novo cenário inspirado no manguezal, com representações de fauna e flora. No centro da alegoria, estará um grande caranguejo de 4 metros de comprimento e 1 metro de altura, capaz de realizar movimentos durante todo o desfile.

Outra atração é o carro da ostra, uma homenagem ao cultivo de ostras, atividade tradicional e economicamente relevante na Vila de Lauro Sodré. Segundo o bloco, a alegoria reforça a representatividade feminina como força motriz da economia sustentável na região. Ao mesmo tempo, busca chamar a atenção para o aumento dos casos de violência contra a mulher no país. Como de costume, o carro traz uma musa que emerge de dentro de uma ostra de 2 metros, simbolizando a beleza da mulher paraense e, sobretudo, o respeito à sua liberdade.

A organização também destacou a continuidade da parceria com o cloco Curral do Piça, responsável pelo carro da barraca do pescador. A alegoria apresenta a culinária local preparada ao vivo, com o tradicional “avuado”, que ao final do desfile é distribuído aos brincantes — incluindo peixe, caranguejo e siri. Entre as criações previstas para o desfile está ainda a alegoria de um peixe baiacu, esculpido em ferragens vazadas. O carro simboliza a importância da preservação ambiental e do descarte correto do lixo, funcionando como ponto de coleta de garrafas PET e latinhas durante o percurso do Carnaval.

Serviço

37ª edição do Pretinhos do Mangue

Tema: “Do mangue e da maré, nasce a força da mulher”

Datas: 15 de fevereiro e 17 de fevereiro

Horário: concentração às 16h

Local: Porto Pretinhos do Mangue, no início da rua Gonçalo Ferreira, bairro Centro, Curuçá