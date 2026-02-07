Enxurradas atingem Pau D’Arco e deixam mais de 20 casas afetadas

Chuvas intensas registradas na manhã deste sábado (7) provocaram enxurradas e pontos de alagamento em diferentes áreas de Pau D’Arco, no sudeste do Pará. A Defesa Civil municipal foi acionada nas primeiras horas do dia e iniciou vistorias por volta das 7h para avaliar os impactos e orientar os moradores.

De acordo com a prefeitura, mais de 20 residências foram afetadas, e diversas famílias tiveram prejuízos diretos e indiretos. O grande volume de água também causou o bloqueio total de algumas vias, comprometendo o tráfego e o acesso a determinados bairros.

A gestão municipal informou que segue monitorando as áreas atingidas e prestando assistência à população, com prioridade para a segurança das famílias e a redução dos riscos. Novas avaliações devem ser realizadas ao longo do dia para dimensionar os danos e definir medidas emergenciais.