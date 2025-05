Saneamento do Ver-o-Peso trará qualidade de vida para 60 mil pessoas

A obra do primeiro sistema de coleta e tratamento de esgoto da área do Ver-o-Peso, no bairro da Campina, em Belém, alcançou 56% de serviços executados. O saneamento do espaço, que beneficiará cerca de 60 mil pessoas, é um dos legados da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, que ocorrerá na capital paraense em novembro.

Será a primeira vez na história que a área do Ver-o-Peso - complexo comercial que tem mais de 390 anos de funcionamento - receberá obra destinada ao tratamento adequado dos esgotos sanitários dos imóveis e comércios da região, proporcionando a melhoria da qualidade de vida da população que mora e trabalha no mais conhecido cenário de Belém.

O autônomo Cláudio Silva Cordeiro atua no Ver-o-Peso há 35 anos e destacou os serviços que estão sendo realizados através da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). De acordo com ele, os trabalhos não têm comprometido o dia a dia daquela que é considerada a maior feira a céu aberto da América Latina.

“A gente pensou que ia ter que sair para as obras acontecerem, mas nesse modelo de serviço em horários diferentes, não foi preciso. Não deixamos de trabalhar nem um dia. Também foi pensado em quem circula por aqui, quem vem para fazer as compras. Parabéns, sei a importância da obra e o legado que vai ficar para todo mundo que vive o Ver-o-Peso”, enfatizou Cláudio Silva Cordeiro.

A obra de saneamento do Ver-o-Peso já contemplou escavação e assentamento de mais de 1,2 quilômetro de tubulação para a rede coletora de esgotamento sanitário, reaterro e reassentamento de paralelepípedos, além da construção de 13 poços de visita, popularmente conhecido como “bueiros”. O local onde os serviços estão sendo executados recebeu mais de 1,5 quilômetro de recomposição de asfalto.

“Estamos avançando nessa obra que vai trazer segurança e saúde para quem mora e transita nessa área histórica e importante de Belém. Essa é mais uma etapa do amplo programa de saneamento que está sendo realizado pelo Governo do Pará na capital, o que vai proporcionar mais qualidade de vida para a nossa população”, ressaltou o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.

O esgoto que será coletado na área do Ver-o-Peso passará por um processo na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Una, em Belém, vinculada à Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). A obra é resultado da parceria entre o Governo do Pará e o Governo Federal, via Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal, com investimento de R$ 12.370.495,44.