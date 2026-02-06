Capa Jornal Amazônia
Oração poderosa de Santa Bárbara contra raios, tempestades e alagamentos

Prece a Santa Bárbara é buscada por fiéis que pedem proteção durante o período chuvoso

Hannah Franco
fonte

Oração poderosa de Santa Bárbara contra raios, tempestades e alagamentos (Jamo Images / Pexels)

Durante o período chuvoso, é comum o aumento do medo causado por raios, trovões, tempestades intensas e alagamentos. Além dos riscos de acidentes provocados pelas descargas elétricas e pela força da chuva, muitas pessoas enfrentam insegurança ao sair de casa ou permanecer em áreas vulneráveis a enchentes.

A oração contra raios, tempestades e alagamentos é procurada por fiéis que buscam proteção espiritual para si, para a família e para o lar. Em épocas de chuvas fortes, a fé surge como um complemento às medidas de prevenção, trazendo conforto e esperança diante de situações imprevisíveis.

Entre as devoções mais tradicionais está a de Santa Bárbara, santa reconhecida pela Igreja Católica e pela tradição ortodoxa como protetora contra raios, trovões, tempestades e outros perigos relacionados aos fenômenos naturais. Ela é invocada especialmente em momentos de chuvas intensas, quando há risco de acidentes, quedas de energia e alagamentos.

🙏 Antes de iniciar a oração, recomenda-se um momento de silêncio e recolhimento. Em um local seguro, respire fundo e faça seu pedido com fé e serenidade.

Oração a Santa Bárbara contra raios, tempestades e alagamentos

Santa Bárbara,
protetora contra os raios e trovões,

peço tua intercessão
neste período de chuvas e tempestades.

Afasta de mim, da minha família
e do meu lar
os perigos causados pelos raios,
pelas tempestades fortes
e pelos alagamentos.

Protege nossas casas,
nossos caminhos
e todos que precisam sair ou voltar
durante a chuva.

Guarda-nos de acidentes,
de danos materiais
e de todo medo que tira a paz
em dias de temporal.

Santa Bárbara,
cobre-nos com tua proteção,
traz serenidade aos nossos corações
e permite que atravessemos
este período chuvoso
com segurança e tranquilidade.

Santa Bárbara, rogai por nós.
Amém.

