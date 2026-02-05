Capa Jornal Amazônia
Oração forte para proteção da saúde no período chuvoso

Prece a São Rafael Arcanjo é buscada por fiéis que pedem proteção contra gripes, viroses e problemas de saúde

Hannah Franco
Oração para evitar gripes e viroses durante o inverno amazônico (Foto: Freepik)

Durante o período chuvoso, é comum o aumento de casos de gripes, resfriados e viroses, provocado pela maior circulação de vírus, mudanças de temperatura e ambientes úmidos. Além dos cuidados básicos com a saúde, muitas pessoas recorrem à fé como forma de pedir proteção e fortalecimento do corpo.

A oração para evitar doenças durante o período chuvoso é vista como um pedido de cuidado espiritual, equilíbrio e prevenção. Para os fiéis, rezar ajuda a manter a tranquilidade, a confiança e a atenção aos sinais do corpo, especialmente em épocas em que a imunidade pode ficar mais baixa.

Entre as devoções mais procuradas está a de São Rafael Arcanjo, conhecido como o anjo da cura. Seu nome significa “Deus cura”, e ele é invocado tradicionalmente para pedir proteção contra doenças, recuperação da saúde e bem-estar físico e espiritual.

🙏 Antes de iniciar a oração, recomenda-se um momento de silêncio e recolhimento. Em um local tranquilo, respire fundo e apresente com fé seu pedido de proteção e saúde.

Oração a São Rafael Arcanjo para evitar doenças no período chuvoso

São Rafael Arcanjo,
anjo da cura e da proteção,

venho pedir tua intercessão
para proteger minha saúde
durante este período chuvoso.

Afasta de mim as doenças,
as gripes, viroses
e todo mal que possa enfraquecer
meu corpo e meu espírito.

Fortalece minha imunidade,
guarda meus caminhos
e cobre-me com tua luz
em todos os dias.

São Rafael,
tu que trazes a cura de Deus,
protege minha casa, minha família
e todos que amo.

Que eu atravesse este tempo
com saúde, paz e equilíbrio,
retornando sempre em segurança
às minhas atividades diárias.

São Rafael Arcanjo, rogai por mim.
Amém.

