Oração forte para proteção da saúde no período chuvoso

Durante o período chuvoso, é comum o aumento de casos de gripes, resfriados e viroses, provocado pela maior circulação de vírus, mudanças de temperatura e ambientes úmidos. Além dos cuidados básicos com a saúde, muitas pessoas recorrem à fé como forma de pedir proteção e fortalecimento do corpo.

A oração para evitar doenças durante o período chuvoso é vista como um pedido de cuidado espiritual, equilíbrio e prevenção. Para os fiéis, rezar ajuda a manter a tranquilidade, a confiança e a atenção aos sinais do corpo, especialmente em épocas em que a imunidade pode ficar mais baixa.

VEJA MAIS

Entre as devoções mais procuradas está a de São Rafael Arcanjo, conhecido como o anjo da cura. Seu nome significa “Deus cura”, e ele é invocado tradicionalmente para pedir proteção contra doenças, recuperação da saúde e bem-estar físico e espiritual.

🙏 Antes de iniciar a oração, recomenda-se um momento de silêncio e recolhimento. Em um local tranquilo, respire fundo e apresente com fé seu pedido de proteção e saúde.

Oração a São Rafael Arcanjo para evitar doenças no período chuvoso

São Rafael Arcanjo,

anjo da cura e da proteção,

venho pedir tua intercessão

para proteger minha saúde

durante este período chuvoso.

Afasta de mim as doenças,

as gripes, viroses

e todo mal que possa enfraquecer

meu corpo e meu espírito.

Fortalece minha imunidade,

guarda meus caminhos

e cobre-me com tua luz

em todos os dias.

São Rafael,

tu que trazes a cura de Deus,

protege minha casa, minha família

e todos que amo.

Que eu atravesse este tempo

com saúde, paz e equilíbrio,

retornando sempre em segurança

às minhas atividades diárias.

São Rafael Arcanjo, rogai por mim.

Amém.