O Liberal chevron right Astral chevron right

Oração de São jorge para reforçar a proteção no Carnaval

Prece a São Jorge é buscada por fiéis que pedem proteção contra furtos, acidentes e perigos ao sair de casa

Hannah Franco
fonte

Oração de São jorge para reforçar a proteção no Carnaval (Foto: Igor Mota | O Liberal)

A oração para reforçar a proteção no Carnaval é procurada por pessoas que desejam aproveitar o período festivo com mais segurança, tranquilidade e responsabilidade. Em meio a grandes aglomerações, deslocamentos frequentes e longas horas fora de casa, muitos recorrem à fé para pedir proteção contra furtos, acidentes e situações de risco.

Para os fiéis, a oração funciona como um pedido de cuidado e vigilância espiritual, especialmente para quem sai para blocos, festas, viagens ou eventos públicos. O desejo mais comum é simples: sair de casa em paz e retornar com segurança, sem imprevistos.

Entre as devoções mais buscadas nesse período está São Jorge, conhecido na tradição católica e popular como um protetor poderoso contra perigos, injustiças e energias negativas. Ele é invocado como defensor nas batalhas do dia a dia e símbolo de coragem, força e proteção geral.

🙏 Antes de iniciar a oração, recomenda-se um momento de silêncio e concentração. Em um local tranquilo, respire fundo e entregue a São Jorge seus caminhos e deslocamentos durante o Carnaval.

Oração a São Jorge para reforçar a proteção no Carnaval

São Jorge,
guerreiro e protetor,

peço a tua proteção
ao sair de casa neste Carnaval.

Guarda meus caminhos,
afasta de mim os perigos,
os furtos, os acidentes
e toda forma de violência.

Protege meu corpo e minha mente,
meus passos e minhas decisões,
para que eu viva este período
com responsabilidade, paz e segurança.

Livra-me de armadilhas,
más intenções e situações de risco,
e permite que eu volte para casa
em paz, são e protegido.

São Jorge,
segue à minha frente,
fecha meu corpo contra o mal
e cobre-me com tua proteção
em todos os lugares por onde eu passar.

São Jorge, rogai por mim.
Amém.

