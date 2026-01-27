Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Oração para ter paz, tranquilidade e uma vida sem turbulências

Prece é buscada por fiéis que pedem uma vida mais leve, sem conflitos, angústias e dificuldades

Hannah Franco
fonte

Oração para afastar problemas e viver com mais calma (Foto: Freepik)

A oração para ter paz e tranquilidade é procurada por pessoas que desejam viver com mais equilíbrio emocional, serenidade e segurança no dia a dia. Em meio a problemas, pressões e incertezas, muitos recorrem à fé como forma de pedir uma vida mais calma, sem conflitos constantes ou turbulências que afetem a mente e o coração.

Para os fiéis, a oração representa um pedido sincero para viver sem perturbações, longe de dificuldades excessivas, intrigas, medos e preocupações que tiram o sossego. O momento de oração é visto como uma pausa para reorganizar pensamentos, fortalecer a confiança e buscar estabilidade interior.

VEJA MAIS

image Oração forte para emagrecer e perder peso com saúde
Pedido é feito por fiéis que buscam equilíbrio, disciplina e bem-estar físico e emocional

image Oração poderosa para o time do coração vencer o jogo
Prece é feita por torcedores que pedem proteção, foco e um bom resultado em campo

A prática da oração ajuda a aliviar a ansiedade, reduzir o estresse e cultivar sentimentos de calma, paciência e confiança. Para muitos, é também um pedido para que os dias sejam mais leves, os caminhos mais seguros e as decisões tomadas com clareza.

🙏 Antes de iniciar a oração, recomenda-se um momento de silêncio e recolhimento. Em um local tranquilo, respire profundamente e entregue seus pensamentos e preocupações com sinceridade.

Oração para ter paz, tranquilidade e viver sem turbulências

Meu Deus,
entrego a Ti a minha vida,
meus caminhos e meus dias.

Peço que a paz habite o meu coração
e que a tranquilidade esteja presente
em cada decisão e em cada passo que eu der.

Afasta de mim as turbulências,
os conflitos, as dificuldades constantes
e tudo aquilo que rouba o meu sossego.

Permite que eu viva com leveza,
sem angústias, sem medos excessivos
e sem problemas que tirem a minha paz.

Concede-me serenidade para lidar com o que vier,
sabedoria para escolher o melhor caminho
e confiança para seguir sem inquietações.

Que meus dias sejam guiados pela calma,
pela proteção e pela harmonia,
e que eu encontre descanso para a mente
e paz para o coração.

Amém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

religiosidade

oração

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda