Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Oração poderosa para o time do coração vencer o jogo

Prece é feita por torcedores que pedem proteção, foco e um bom resultado em campo

Hannah Franco
fonte

Oração para pedir foco, união e vitória ao time do coração (Phillip Kofler/Pixabay)

A oração poderosa para o time do coração ganhar o jogo é comum entre torcedores que vivem o futebol com fé, emoção e esperança. Em dias de partida decisiva, muitos recorrem à espiritualidade como forma de demonstrar apoio, pedir proteção aos atletas e manter a confiança no resultado.

Para quem acompanha o time de perto, a oração é um gesto simbólico de união e torcida. Mais do que interferir diretamente no placar, a prática representa o desejo de um jogo justo, de entrega em campo e de que os jogadores estejam protegidos de lesões e imprevistos.

VEJA MAIS

image Oração poderosa de Maria Padilha para afastar inimigos e inveja
Prece é buscada por fiéis que pedem proteção espiritual, justiça e afastamento de energias negativas

image Oração forte para quem sonha em ganhar na Mega-Sena
Prece é buscada por fiéis que pedem sorte, sabedoria e esperança ao fazer apostas

No imaginário dos torcedores, a fé caminha junto com a paixão pelo futebol. A oração costuma ser feita antes do início da partida ou em momentos de tensão, ajudando a controlar a ansiedade e reforçar a esperança na vitória.

🙏 Antes de iniciar a oração, recomenda-se um momento de silêncio e concentração. Em um local tranquilo, pense no seu time, respire fundo e faça sua prece com respeito e fé.

Oração poderosa para o time do coração ganhar o jogo

Meu Deus,
coloco diante de Ti o meu time do coração
e todos os jogadores que entrarão em campo.

Abençoa cada atleta,
protege seus corpos e suas mentes,
dá foco, união e determinação
durante toda a partida.

Que joguem com respeito,
garra e espírito esportivo,
e que o resultado seja fruto do esforço,
da dedicação e do trabalho em equipe.

Se for da Tua vontade,
concede a vitória
e permite que a alegria chegue aos torcedores
que acompanham com amor e fidelidade.

Independentemente do placar,
que prevaleçam a paz, o respeito
e a gratidão pelo esporte.

Amém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

religiosidade

oração

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda