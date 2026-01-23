Capa Jornal Amazônia
Oração poderosa de Maria Padilha para afastar inimigos e inveja

Prece é buscada por fiéis que pedem proteção espiritual, justiça e afastamento de energias negativas

Hannah Franco
fonte

Oração de Maria Padilha para fechar o corpo contra inimigos. (Reprodução)

A oração forte de Maria Padilha para afastar inimigos é procurada por pessoas que buscam proteção espiritual diante de conflitos, inveja, perseguições e situações de injustiça. Em momentos de tensão emocional ou espiritual, muitos recorrem à fé como forma de se proteger e restabelecer o equilíbrio.

Maria Padilha é invocada para a abertura de caminhos, proteção, amor próprio, prosperidade, autoestima e justiça, sendo também associada ao afastamento de inimigos e energias negativas.

Para os fiéis, a devoção a Maria Padilha está ligada à liberdade, à coragem e à sabedoria espiritual. Sua atuação é relacionada à defesa contra ataques espirituais, intrigas, falsidades e pessoas que desejam o mal, além de auxiliar no fortalecimento emocional e na tomada de decisões.

A prática da oração é vista como um pedido de amparo e proteção, especialmente quando há sensação de ameaça, desarmonia ou injustiça. Rezar ajuda a fortalecer a fé e a confiança na proteção espiritual.

Oração forte de Maria Padilha para afastar inimigos

Oh, minha amada Pomba Gira,

Minha querida Pomba Gira Maria Padilha das Almas,
venho até ti com respeito e fé,
pedindo tua proteção e tua força.

Conheço o teu poder,
tua sabedoria e tua justiça,
e por isso recorro a ti neste momento.

Afasta de mim os inimigos visíveis e invisíveis,
as pessoas falsas, invejosas
e todas as energias negativas
que tentam me prejudicar.

Guarda meus caminhos,
protege meus passos
e fecha o corpo contra todo mal,
intriga, mentira e traição.

Maria Padilha das Almas,
minha boa amiga,
minha gloriosa princesa,
peço que atendas ao meu pedido
com tua força e tua luz.

Que assim seja,
assim será
e assim está feito.

Salve Pomba Gira!
Salve toda a sua falange!
Salve Maria Padilha das Almas!

Assim seja.

