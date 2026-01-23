Oração poderosa de Maria Padilha para afastar inimigos e inveja

A oração forte de Maria Padilha para afastar inimigos é procurada por pessoas que buscam proteção espiritual diante de conflitos, inveja, perseguições e situações de injustiça. Em momentos de tensão emocional ou espiritual, muitos recorrem à fé como forma de se proteger e restabelecer o equilíbrio.

Maria Padilha é invocada para a abertura de caminhos, proteção, amor próprio, prosperidade, autoestima e justiça, sendo também associada ao afastamento de inimigos e energias negativas.

Para os fiéis, a devoção a Maria Padilha está ligada à liberdade, à coragem e à sabedoria espiritual. Sua atuação é relacionada à defesa contra ataques espirituais, intrigas, falsidades e pessoas que desejam o mal, além de auxiliar no fortalecimento emocional e na tomada de decisões.

A prática da oração é vista como um pedido de amparo e proteção, especialmente quando há sensação de ameaça, desarmonia ou injustiça. Rezar ajuda a fortalecer a fé e a confiança na proteção espiritual.

Oração forte de Maria Padilha para afastar inimigos

Oh, minha amada Pomba Gira,

Minha querida Pomba Gira Maria Padilha das Almas,

venho até ti com respeito e fé,

pedindo tua proteção e tua força.

Conheço o teu poder,

tua sabedoria e tua justiça,

e por isso recorro a ti neste momento.

Afasta de mim os inimigos visíveis e invisíveis,

as pessoas falsas, invejosas

e todas as energias negativas

que tentam me prejudicar.

Guarda meus caminhos,

protege meus passos

e fecha o corpo contra todo mal,

intriga, mentira e traição.

Maria Padilha das Almas,

minha boa amiga,

minha gloriosa princesa,

peço que atendas ao meu pedido

com tua força e tua luz.

Que assim seja,

assim será

e assim está feito.

Salve Pomba Gira!

Salve toda a sua falange!

Salve Maria Padilha das Almas!

Assim seja.