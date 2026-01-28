Oração poderosa para não ser traído e proteger o relacionamento
Prece a São Bento é buscada por fiéis que pedem proteção contra ciladas, mentiras e infidelidade
A oração para não ser traído é procurada por pessoas que desejam proteger o relacionamento contra mentiras, enganos e atitudes que possam causar dor emocional. O medo da traição, popularmente chamada de forma informal como “levar chifre”, leva muitos fiéis a buscar na fé um amparo espiritual para viver relações mais seguras e baseadas na confiança.
Entre os santos mais invocados para essa intenção está São Bento, conhecido na tradição católica por afastar o mal, quebrar ciladas, proteger contra más influências e livrar os fiéis de enganos e traições. A Medalha de São Bento é associada à proteção espiritual e ao fechamento do corpo contra tudo o que causa prejuízo emocional e espiritual.
A prática da oração é vista como um pedido para que o relacionamento seja protegido contra mentiras, tentações externas e atitudes desleais, além de fortalecer o respeito, o diálogo e a fidelidade entre o casal.
🙏 Antes de iniciar a oração, recomenda-se um momento de silêncio e recolhimento. Em um local tranquilo, respire fundo e apresente com sinceridade seus medos e pedidos de proteção.
Oração a São Bento para não ser corno
São Bento,
protetor contra o mal e as ciladas,
peço a tua intercessão
para proteger meu relacionamento
de mentiras, enganos e infidelidade.
Afasta de mim e da pessoa que amo
as tentações, as más influências
e tudo aquilo que possa causar traição,
deslealdade ou sofrimento.
Guarda meus caminhos e meus sentimentos,
traz clareza, verdade e respeito
para a nossa relação.
São Bento,
livra-me de enganos,
de situações ocultas
e de pessoas que desejam o mal.
Que a fidelidade, o diálogo
e a confiança prevaleçam,
e que eu viva em paz,
sem medo, sem insegurança
e sem decepções.
São Bento, rogai por mim.
Amém.
