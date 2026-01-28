Oração poderosa para não ser traído e proteger o relacionamento

A oração para não ser traído é procurada por pessoas que desejam proteger o relacionamento contra mentiras, enganos e atitudes que possam causar dor emocional. O medo da traição, popularmente chamada de forma informal como “levar chifre”, leva muitos fiéis a buscar na fé um amparo espiritual para viver relações mais seguras e baseadas na confiança.

Entre os santos mais invocados para essa intenção está São Bento, conhecido na tradição católica por afastar o mal, quebrar ciladas, proteger contra más influências e livrar os fiéis de enganos e traições. A Medalha de São Bento é associada à proteção espiritual e ao fechamento do corpo contra tudo o que causa prejuízo emocional e espiritual.

VEJA MAIS

A prática da oração é vista como um pedido para que o relacionamento seja protegido contra mentiras, tentações externas e atitudes desleais, além de fortalecer o respeito, o diálogo e a fidelidade entre o casal.

🙏 Antes de iniciar a oração, recomenda-se um momento de silêncio e recolhimento. Em um local tranquilo, respire fundo e apresente com sinceridade seus medos e pedidos de proteção.

Oração a São Bento para não ser corno

São Bento,

protetor contra o mal e as ciladas,

peço a tua intercessão

para proteger meu relacionamento

de mentiras, enganos e infidelidade.

Afasta de mim e da pessoa que amo

as tentações, as más influências

e tudo aquilo que possa causar traição,

deslealdade ou sofrimento.

Guarda meus caminhos e meus sentimentos,

traz clareza, verdade e respeito

para a nossa relação.

São Bento,

livra-me de enganos,

de situações ocultas

e de pessoas que desejam o mal.

Que a fidelidade, o diálogo

e a confiança prevaleçam,

e que eu viva em paz,

sem medo, sem insegurança

e sem decepções.

São Bento, rogai por mim.

Amém.