Surto de mariposas atinge cidade no Marajó e provoca suspensão das aulas por 10 dias

Moradores da zona rural de Portel, município localizado na região do Marajó, enfrentam um surto de mariposas da espécie *Hylesia*, popularmente conhecidas como “bruxas”. A informação foi confirmada pela prefeitura do município. A infestação atinge principalmente as comunidades ribeirinhas situadas nas regiões do médio Rio Pacajá e do Rio Anapu, provocando reações alérgicas na pele e nas mucosas de diversos moradores — entre eles, estudantes e idosos, que são mais vulneráveis ao contato com o inseto. As aulas foram suspensas em seis escolas da região.

As mariposas da espécie *Hylesia* possuem cerdas urticantes no abdômen, semelhantes a escamas modificadas, que se desprendem facilmente e, ao entrarem em contato com a pele humana, causam dermatite alérgica. Os sintomas mais comuns são coceira intensa, vermelhidão, inchaço e, em casos mais graves, lesões na pele, segundo o biólogo Hugo Dias. "O fluxo migratório dessa espécie, relacionado ao clima quente e úmido, faz o número desses insetos aumentar. As cerdas que elas liberam têm formato semelhante ao de pequenas flechas, o que facilita sua penetração na pele e provoca a dermatite", disse.

VEJA MAIS

Em nota, a Prefeitura de Portel, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), anunciou oficialmente a suspensão temporária das aulas em unidades escolares das regiões atingidas. A medida visa garantir a segurança e o bem-estar de alunos, professores e de toda a comunidade escolar. A prefeitura informou que “essas mariposas liberam pelos urticantes que podem causar reações alérgicas na pele e nas mucosas, representando riscos à saúde de alunos, profissionais da educação e da comunidade escolar”. A suspensão é preventiva e segue válida por um período inicial de dez dias.

As escolas afetadas pela infestação são:

Região do Rio Pacajá:

• EMEF Boa Esperança – Pratinha

• EMEF Conceição – Monte Tabor

• EMEF Anexa Conceição – Deus é Amor

• EMEF Anexo Conceição II – Alto Mandaquari

• EMEF Salmo 19 – Yoy

Região do Rio Anapu:

• EMEF Estefânia Monteiro – Santo Amaro – Anapu

Outras ações

A Prefeitura também informou que equipes da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância Ambiental já estão atuando nas áreas afetadas com ações emergenciais para conter o avanço da infestação e mitigar os riscos à saúde pública.

Mesmo com o reforço nas ações da prefeitura, a população local tem buscado formas de se proteger. Medidas como o uso de roupas de manga comprida, instalação de telas em janelas e o fechamento de portas no fim da tarde — período de maior atividade das mariposas — vêm sendo adotadas pelos moradores. No entanto, muitas pessoas continuam apresentando sintomas, o que reforça a urgência de ações integradas entre os setores de saúde, educação e meio ambiente.

O caso segue sendo monitorado pelas autoridades municipais. A previsão é de que as aulas nas unidades afetadas só sejam retomadas após a redução dos riscos de contato com os insetos e a confirmação da segurança para a comunidade escolar.