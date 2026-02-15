Multidões nas ruas durante o carnaval geram riscos à saúde dos animais

A exposição de animais a multidões durante o carnaval pode acarretar sérios riscos à saúde deles. Estresse, desconforto e até problemas graves podem afetar pets levados a blocos de rua e outros ambientes com grande concentração de pessoas e música alta.

O alerta foi feito por Alexandre Guerra, presidente da Comissão de Clínica Médica e Cirúrgica de Animais de Companhia do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV-RJ), em entrevista à Agência Brasil.

Para Guerra, a atitude mais sensata é o tutor não expor o animal a aglomerações, lembrando que a folia é para humanos. Ele ressaltou que cães possuem uma audição muito mais apurada que a humana, captando sons intensos.

Barulho Excessivo e Riscos Comportamentais

Barulhos como fogos de artifício, apitos, caixas de som e gritos de multidões podem gerar medo, estresse e crises de ansiedade nos animais. Isso ocorre devido à audição apurada dos cães, que capta sons intensos.

Como consequência, os pets podem apresentar comportamentos agressivos ou tentar fugir. A fuga expõe os animais ao risco de atropelamento, especialmente cães de pequeno porte.

Alexandre Guerra também alertou para o aumento da chance de contato com outros animais em blocos, onde a agressividade e o estresse podem estar presentes em qualquer raça.

Temperaturas Elevadas e Outros Perigos

As temperaturas elevadas são outro fator de risco. Diferente dos humanos, os cães regulam a temperatura principalmente pela respiração. A exposição prolongada ao calor e ao sol pode causar hipertermia, levando a desmaios e até mesmo ao óbito.

A alimentação também é um ponto de atenção, segundo o veterinário. Muitas pessoas comem alimentos comprados em barracas e dão para seus cães, o que é arriscado e pode gerar problemas de saúde nos pets.

O olfato canino, que é extremamente apurado, torna o contato com perfumes fortes, fumaça e cheiros intensos bastante desconfortável. Os cães não conseguem simplesmente se afastar quando se sentem incomodados com esses odores.

Guerra advertiu ainda sobre o perigo de produtos químicos, como espumas e glitter, presentes em fantasias. Animais são muito curiosos e podem ingerir ou tentar ingerir pequenos adereços e fios, com risco de intoxicação ou obstrução.