Como será a apuração dos desfiles de carnaval das escolas de samba de SP

As apresentações no Sambódromo do Anhembi neste fim de semana serão avaliadas em nove critérios

Estadão Conteúdo
fonte

Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (Divulgação / Secretaria de Comunicação de SP)

A apuração das notas dos desfiles das escolas de samba de São Paulo está prevista para esta terça-feira, 17, a partir das 16h.

As apresentações no Sambódromo do Anhembi neste fim de semana serão avaliadas em nove critérios.

As notas dadas pelos quatro jurados em cada um dos critérios serão somadas e a escola com a maior pontuação será declarada campeã do carnaval paulista, enquanto as duas piores colocadas entre as 14 escolas que desfilaram serão rebaixadas para o grupo de acesso no carnaval do ano que vem.

Além da definição do cortejo campeão, a classificação determinará a participação das escolas no sábado das campeãs, no dia 21 de fevereiro. As cinco escolas mais bem colocadas na primeira divisão participarão do desfile especial, que também terá os campeões e vices das duas divisões de acesso.

As escolas do grupo especial serão avaliadas em nove categorias. Veja quais:

  • Harmonia
  • Evolução
  • Samba-enredo
  • Mestre-sala e porta-bandeira
  • Comissão de frente
  • Alegoria
  • Enredo
  • Fantasia

Cada critério terá quatro jurados, além de um suplente. Os avaliadores foram escolhidos em um chamamento público com análise de currículo da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo.

Os jurados darão uma nota de 8 a 10 em cada critério. A gradação é por décimos (0,1). A nota zero só é permitida caso o jurado aponte a ausência de um elemento obrigatório para cada um dos critérios, segundo as especificações do regulamento.

Das quatro notas em cada quesito, há o descarte da menor pontuação. A nota descartada não é levada em consideração na soma do resultado final.

Em caso de empate na decisão da campeã, haverá a soma das notas descartadas em todos os quesitos. A escola com a maior pontuação entre os descartes será declarada campeã.

Caso o empate persista mesmo assim, quesitos sorteados antes do início do sorteio serão utilizados como critério de desempate, com a escola de maior nota sendo declarada vencedora.

Como foram os desfiles das escolas de samba de SP

A primeira noite de desfiles no Anhembi foi marcada pela diversidade de temas, como protagonismo feminino, ancestralidade, lutas sociais, astrologia e espiritualidade. Fora da avenida, a primeira noite foi marcada pelo rompimento de um cano de esgoto em frente ao camarote da Prefeitura da capital paulista.

O repertório das escolas da segunda noite também foi eclético, com exaltação a tradições afro-brasileiras e mensagens de fé e resistência.

