De Hogwarts ao OnlyFans: atriz de Harry Potter choca ao revelar fonte de dinheiro com fetiche

A atriz Jessie Cave, conhecida por interpretar Lilá Brown na aclamada franquia de filmes Harry Potter, surpreendeu o público ao revelar em seu blog no Substack que está lucrando mais financeiramente com o OnlyFans do que com sua carreira de atriz. A confissão, que detalha sua jornada para quitar dívidas e financiar reformas, gerou uma onda de repercussão negativa, especialmente na comunidade de fãs do universo mágico de J.K. Rowling.

Da tela de Hogwarts ao conteúdo 'Cabelístico' no OnlyFans

Aos 38 anos, Jessie Cave, que deu vida à namorada de Rony Weasley (Rupert Grint) em Harry Potter e o Enigma do Príncipe e Relíquias da Morte, ingressou na plataforma de conteúdo adulto por necessidade financeira. No entanto, seu nicho no OnlyFans é bastante peculiar: ela não compartilha nudez ou conteúdo sexual explícito.

Em vez disso, a atriz se especializou em atender um fetiche capilar, postando fotos e vídeos focados apenas em seu cabelo comprido. "Já ganhei mais em seis meses no OnlyFans com meu cabelo comprido do que teria ganho naquele programa [I’m A Celeb]," revelou Jessie, comparando os lucros da plataforma com um reality show que ela considerou participar no passado.

Ela explicou que, três anos antes, chegou a fazer testes para o reality I’m A Celeb, mas a participação se tornou inviável por estar em fase de amamentação. A impossibilidade de aceitar o convite, na época uma necessidade de dinheiro, hoje é vista como uma benção devido à rentabilidade do seu perfil no OnlyFans.

Rejeição e polêmica nas convenções de fãs de Harry Potter

A nova e inusitada fonte de renda de Jessie Cave provocou um afastamento por parte da comunidade de fãs de Harry Potter. A atriz revelou ter sido impedida de participar de uma convenção de fãs da saga.

"Isso foi desconcertante, já que muitos atores que participam de convenções já fizeram cenas de sexo ou nudez. Eu só estou brincando com o meu cabelo!", defendeu-se a estrela de Hogwarts, ressaltando o paradoxo na rejeição.

Além da proibição em eventos, a atriz também lamentou o lado sombrio de atuar na plataforma. Ela descreveu o recebimento de mensagens "grosseiras" e "desagradáveis" de assinantes, incluindo fotos de genitais masculinos enviadas sem consentimento.

"Ficou um pouco desagradável. Estou me sentindo enojada e assustada. Não importa quantas vezes eu diga que não faço conteúdo sexual, recebo mensagens pedindo para ver sêmen no meu cabelo ou implorando para eu mostrar tudo," desabafou sobre o assédio digital.

Carreira além de Lilá Brown

Antes de sua controversa entrada no OnlyFans, a carreira de Jessie Cave incluiu participações em séries notáveis, como O Castelo Assombrado de Dani (2013-2015) e Miss Scarlet and the Duke (2022).

Vale lembrar que a escalação de Jessie Cave para o papel de Lilá Brown no universo Harry Potter também foi marcada por controvérsias na época, especialmente pela substituição de uma atriz negra que interpretava a personagem nos filmes anteriores, quando esta ganhou maior destaque ao se envolver com Rony Weasley.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)