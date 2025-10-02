Capa Jornal Amazônia
Com duas vaginas, influencer vende absorvente usado por R$ 35 mil

Criadora de conteúdo adulto usou a condição rara para lucrar e tentar quitar dívida

Jennifer Feitosa
fonte

Anne Charlotte é criadora de conteúdo adulto (Instagram @annieecharlotte)

Anne Charlotte, de 27 anos, é conhecida por criar conteúdo adulto e por possuir uma condição rara: útero didelfo, que lhe confere duas vaginas. Ela revelou ter fãs que comprariam seus produtos mais íntimos. Para pagar uma dívida de 180 mil libras (cerca de R$ 1,3 milhão), Anne Charlotte decidiu colocar um preço em um absorvente interno já utilizado: R$ 35 mil.

"Comecem a dar lances agora", desafiou ela, que anteriormente relutava em vender esse tipo de artigo. A jovem disse já ter recebido muitos convites para a venda de seus produtos íntimos, de acordo com uma entrevista ao portal Daily Star. Entretanto, ela achava a proposta estranha e sempre recusava.

"É simplesmente demais. Eles ofereceram milhares e milhares, mas isso me deixou com um pouco de nojo. Mas talvez, se alguém oferecer o preço certo, eu acabe tentando", disse Anne, explicando sua mudança de ideia devido à crise financeira.

Sobre sua condição, a britânica explica a rotina com o útero didelfo: "Tenho sorte de ter um mês em que ambos os órgãos sangram. Tenho que usar dois absorventes. Alguns meses posso ter duas menstruações porque uma decide sangrar e a outra decide em outro momento. É insano.”

Entenda o que é útero didelfo

O útero didelfo, ou útero duplo, é uma anomalia congênita que se desenvolveu durante a formação do feto no útero da mãe.

A malformação resultou em dois úteros, dois colos uterinos e dois canais vaginais. Todos os órgãos funcionam normalmente. A anatomia diferenciada faz com que a britânica tenha dois períodos menstruais por mês, embora regulados com o uso de anticoncepcionais.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

.
