O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Mulher com duas vaginas e dois úteros fatura milhões com conteúdo adulto; conheça!

A jovem de 27 anos possui uma condição rara que atinge 0,3% das pessoas com útero e vagina

Rafael Lédo
Annie Charlote tem condição médica rara que a faz ter dois úteros e duas vaginas (Reprodução / Instagram @annieecharlotte)

Annie Charlotte é uma mulher de 27 anos que cria conteúdo adulto para algumas plataformas eróticas e tem faturado alto com as suas produções. Acontece que ela tem uma condição rara chamada útero didelfo. Apenas 0,3% da população mundial que têm útero e vagina apresentam esta formação diferente.

A inglesa tem dois úteros, dois colos de útero e duas vaginas. Em entrevista ao The Post, ela contou que o seu faturamento tem crescido com o passar dos anos. Além das tradicionais fotos sem roupa, ela costuma ganhar dinheiro com a venda de alguns produtos, como lençol usado, leggings e meias pós-treino.

Quanto Annie Charlotte fatura?

A criadora de conteúdo adulto comentou que já recebeu R$ 2,7 mil por um lençol que ela tinha usado na cama. Além disso, ganhou R$ 4 mil pelas roupas usadas depois dos treinos na academia.

Devido a um vídeo que viralizou nas redes sociais ao mostrar a sua condição médica rara, ela faturou cerca de R$ 100 mil, já que obteve 22 milhões de visualizações.

No ano passado, ela faturou R$ 2,16 milhões. Desde o início de 2025, ela já embolsou R$ 1 milhão. Parte desse dinheiro vem de um doador regular, que costuma enviar gorjetas. Pelos cálculos dela, o montante chega a R$ 540 mil.

Como é o conteúdo de Annie Charlotte?

Charlotte afirma que mostra as suas duas vaginas nos seus conteúdos. Além disso, ela classifica a sua página como "hardcore explícita".

Por conta da alta exposição, ela acaba tendo alguns problemas na vida pessoal quando o assunto é relacionamento. Por outro lado, ela costuma receber mensagens de mulheres que possuem a mesma condição. Uma delas comentou que teve uma gravidez bem-sucedida. "Agora estou começando a pensar que talvez eu queira ter filhos", disse.

O que é útero didelfo?

Útero didelfo é uma condição rara que atinge 0,3% da população mundial que tem útero e vagina. Ela ocorre quando há má-formação durante o desenvolvimento na gravidez. Segundo o portal Drauzio Varella, a condição nem sempre apresenta sintomas e também não exige tratamento. Apenas em alguns casos que pode causar complicações à saúde.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

