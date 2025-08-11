Capa Jornal Amazônia
Criadora de conteúdo adulto revela quanto ganha por venda de peças molhadas

A musa não precisa tirar a roupa para faturar alto com a criação de conteúdo +18

Rafael Lédo
fonte

Kéllyta Tharsys fatura alto com a venda de meias utilizadas nos treinos da academia (Reprodução / Instagram @kellytatharsys)

A influenciadora e criadora de conteúdo Kéllyta Tharsys tem faturado um valor alto nas plataformas de conteúdo adulto. Acontece que metade do seu faturamento mensal é por conta da venda de peças utilizadas no seu treino na academia. A realização do fetiche dos seus clientes tem rendido a ela o status de uma das principais musas das plataformas +18.

Enquanto ao redor do mundo tem atrizes famosas vendendo sabonetes feitos com a água do banho, como Sydney Sweeney, no universo da criação de conteúdo adulto, há uma variedade de produtos que os influenciadores disponibilizam. No caso de Tharsys, ela lucra sem nem mesmo tirar a roupa. Pelo menos não na frente das câmeras, já que ela precisa enviar suas meias usadas. Segundo ela, as peças "tem cheiro de agachamento e suor". E isto é exatamente o que os seguidores procuram.

Quanto custa o par de meias?

Antes de tornar um "produto oficial", Kéllyta Tharsys recebeu uma proposta de um seguidor. Ele estaria disposto a pagar R$ 5 mil pelo par de meias utilizado nos treinos da academia. Em entrevista ao jornal O Globo, a musa revelou: "Foi um pedido bem diferente, mas o pix caiu na hora [risos]". "O cara queria exatamente a meia que usei no agachamento. Ele assistiu ao meu vídeo e disse que o cheiro era 'muito excitante'. Vai entender. Depois disso, postei e surgiram vários interessados", explicou a criadora.

A influenciadora logo percebeu um mercado a ser explorado e resolveu investir pesado nos treinos para oferecer um produto de qualidade aos clientes. "Agora, eu separo as meias por tipo de treino: dia de perna, posterior, glúteo", contou. Ela revela que o esforço é para agradar os compradores: "Cada cliente é bem detalhista. Não julgo, mas tem cheiro de agachamento e suor mesmo".

Quanto a influenciadora ganha por mês?

Kéllyta revela que ganha R$ 60 mil reais por mês com a criação de conteúdo. Metade é apenas com a venda das meias. Em tom de brincadeira, ela comenta: "Acho que ganho mais do que a marca de meias". "Nunca pensei que meia suada rendesse mais que um ensaio sem roupa. Mas a internet é um lugar sem limites. Fetiche não se explica, se sente. É uma tara mesmo", completa.

Para conseguir manter a qualidade dos produtos vendidos, a influenciadora passou a ter mais cuidado com os pés. Agora, ela adota uma rotina especial para atender os clientes da melhor forma e garante: "Não tenho chulé". "Vou à podóloga a cada 15 dias, faço spa semanalmente e uso talcos especiais. Virou ritual, tipo skin care. Se está rendendo, preciso cuidar bem [risos]", finalizou.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

