Ex-amante de Payet, advogada anuncia perfil de conteúdo adulto: ‘Preciso pagar minhas contas’

A advogada e ex-amante do jogador francês Dimitri Payet, Larissa Ferrari, utilizou as mídias sociais para anunciar que criou um perfil na plataforma +18 “Privacy” para divulgar conteúdos eróticos aos seus assinantes. Em sua publicação, Larissa postou fotos íntimas com o símbolo da cruz de malta, em referência ao Vasco da Gama, e revelou que a decisão tem a ver com o ex-relacionamento dela com o jogador.

“Eu abri o privacy porque como todo mundo eu preciso pagar minhas contas. Depois de tudo que o Dimitri me fez, eu não consegui voltar ao trabalho por usar muitas medicações controladas. Fiquei de mãos atadas, mas ao menos é uma atividade lícita”, explicou a criadora de conteúdo adulto em entrevista ao portal Metrópoles.

Além disso, a advogada relatou ainda que o dinheiro que ela arrecadará com as assinaturas será direcionado para pagar contas pessoais e cuidar de sua saúde mental. “Preciso pagar psiquiatra, psicólogos, remédios, contas pessoais e tudo dos meus filhos. Mas não tenho vergonha. Acho digno, não estou roubando ninguém!”, explicou Larissa.

Relembre o caso de Larissa e Payet

Larissa Ferrari e Dimitri Payet, que é ex-jogador do Vasco da Gama, viveram um relacionamento às escondidas conturbado e cheio de reviravoltas judiciais. Em abril deste ano, a advogada revelou que sofria de agressões físicas e psicológicas por parte de seu companheiro, que sempre a fazia acreditar que “ela merecia essas punições”.

Além disso, a criadora de conteúdo adulto contou que ele possuía tais comportamentos porque era um fetiche de Payet. "Algumas marcas na parte de baixo do meu corpo, por exemplo, na panturrilha e tornozelo, eram porque ele pisava. Ele pisou no meu rosto, cabeça e pernas. Ele sentia prazer em fazer isso. No bumbum, era durante esses momentos sexuais", disse Larissa na época.

Após as acusações, o jogador Dimitri Payet foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e virou réu da justiça por violência física e psicológica. Inicialmente, o caso havia sido arquivado, mas a defesa da vítima entrou com recurso e a promotoria reconsiderou a situação para, desse modo, formalizar a denúncia.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web em Oliberal.com)