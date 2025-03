Payet, do Vasco, estaria traindo a esposa com advogada brasileira, diz jornalista

O jogador francês Dimitri Payet, ídolo do Vasco da Gama, está envolvido em um escândalo de traição após a advogada Larissa Ferrari, de Santa Catarina, revelar à reportagem um relacionamento extraconjugal de sete meses com o craque. Casado há 18 anos com Ludivine Payet — que vive na França com os quatro filhos do casal —, o atleta teria iniciado o affair em setembro de 2023, usando um perfil fake no Instagram para se aproximar de Larissa.

Em entrevista exclusiva ao portal LeoDias, Larissa contou que o contato começou após uma fase conturbada em seu casamento. “Sou vascaína desde criança e, no ano passado, estava com problemas no relacionamento. Ele me chamou pelo perfil fake, e eu retribuí”, explicou. Após troca de mensagens, os dois se encontraram no Rio de Janeiro em setembro, e o romance se intensificou. Larissa terminou o próprio casamento e passou a viajar constantemente para o Rio, onde Payet mora sozinho.

“Como ele fica muito isolado aqui, nos envolvemos muito. Eu ficava dias na casa dele, e criamos um laço”, disse a advogada. Porém, o relacionamento entrou em crise quando Larissa descobriu que Payet distribuía ingressos cortesia do Vasco para outras mulheres. Uma amiga dela postou um print de um ingresso, gerando uma briga entre os dois.

Larissa usando a camisa com a qual Payet jogou em outubro de 2024 (Foto: Reprodução / portal LeoDias)

O estopim ocorreu em 14 de março, quando Larissa afirma ter tido uma crise de ansiedade durante uma viagem ao Rio e foi ignorada pelo jogador. “Ele literalmente ‘cagou pra mim’. Estou a 1,5 mil km de casa e percebi que não dá para continuar”, desabafou. Apesar das reconciliações, ela admite que o affair não tem futuro: “Isso me prejudica emocionalmente. Não dá pra viver só de paixão”.