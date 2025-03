Modelo que alega ter ficado com Neymar em festa revela mais detalhes sobre a noite

Os supostos rumores de Neymar ter traído a esposa Bruna Biancardi com a modelo Any Awuada estão aquecendo a internet nos últimos dias e mais detalhes sobre o evento foram divulgados. Any contou como foi contatada, o que aconteceu no local e quanto recebeu do atleta. A festa privativa ocorreu em um sítio na cidade de Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo.

Ela informou que foi contratada para ficar com o atacante do Santos e que o contato inicial ocorreu na manhã da segunda (10), dia do evento. Any detalhou que foi adicionada a um grupo de mensagens com o título de "Evento Hoje" com mais outras 20 modelos. O contato com as modelos não é feito de forma direta e a maioria das vezes é descoberto no dia. "Não é diretamente a pessoa que fecha, existe um assessor por trás de tudo isso. Ele faz uma seleção das modelos [...] Quando a seleção foi feita, foi montado um grupo de WhatsApp que eu tenho aqui" , revelou Any Awuada.

A modelo compartilhou ainda que ela e as outras profissionais contratadas receberiam um cachê no valor de R$ 10 mil e ainda poderiam ganhar um "extra" no evento. Segundo Any, ela e as outras modelos souberam da presença de Neymar apenas quando viram ele no evento, mas sabiam que era uma festa que teria a presença de jogadores, já que os celulares foram confiscados na entrada do evento.

"É tudo no sigilo, a gente realmente só descobre quando chega lá. Nós sabíamos que ia ter algum jogador porque fomos avisadas que não podia usar celular. Geralmente, MCs e cantores não se importam em ter celular na festa. Jogadores são os únicos que sim. Se você chega no evento e estão pedindo seu celular, é certo que tem jogador" , contou a modelo.

Any Awuada diz ainda que até às 2h da madrugada, os convidados estavam jogando poker e davam algumas fichas de presente para as garotas, que elas poderiam trocar por dinheiro depois. Ela revela ainda que ganhou a quantia de R$10 mil em fichas. Após isso, ela relata que Neymar a convidou com mais uma mulher para irem ao quarto e terem relações sexuais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, com a supervisão de Felipe Saraiva, Editor web de OLiberal.com.)