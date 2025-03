Quanto Neymar pagou por garota de programa de luxo? Conheça Any Awuada, que também é atriz pornô

Any Awuada é uma garota de programa de luxo que vem ganhando fama depois que revelou ter feito sexo com Neymar durante uma festinha do jogador do Santos na última segunda-feira (10/03), enquanto o atleta estava se recuperando de lesão.

Awuada tem 25 anos e atua no estado de São Paulo. Para poder passar uma hora na companhia da jovem, é preciso desembolsar R$ 1.100, em que o agendamento é realizado diretamente numa plataforma adulta.

VEJA MAIS

Nesta sexta-feira (14/03), ela participou de um programa de televisão e contou alguns detalhes sobre a relação com Neymar: "Tinha mais alguém". Além disso, ela teria recebido R$ 20 mil para participar da festinha particular dos parças e Neymar.

Quando perguntando sobre o uso de camisinha, ela disse: "Eu prefiro não entrar nesse assunto de preservativo".

Quem é Any Awuada?

O perfil de Any numa rede social foi desativado por motivos ainda desconhecidos. Agora, ela utiliza uma conta reserva, em que aproveita para mandar um recado para quem a critica por ser do job: "Beijinho".

Além disso, ela tem um perfil na plataforma de conteúdo adulto, Privacy. Lá, ela tem mais de 40 mídias em que mostra mais sobre o seu trabalho.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)