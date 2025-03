Com prostitutas, festa de Neymar causa polêmica e abala relacionamento com Bruna Biancardi

O relacionamento entre Neymar Jr. e Bruna Biancardi enfrenta mais um momento delicado após o vazamento de vídeos do jogador em uma festa no interior de São Paulo. Segundo informações do portal LeoDias, a influenciadora recebeu, na manhã desta quinta-feira (13), registros do atacante do Santos cercado por diversas mulheres, o que teria gerado uma crise entre o casal.

O evento aconteceu na noite de segunda-feira (10) em uma chácara localizada em Araçoiaba da Serra. De acordo com relatos, a festa foi organizada pelo empresário Rafa Motta, amigo próximo de Neymar. Supostamente, o jogador teria saído de casa por volta das 22h alegando que daria uma carona de helicóptero para um amigo. No entanto, não retornou no horário esperado, voltando apenas na manhã de terça-feira (11).

Seleção de convidados e chegada misteriosa de mulheres

Fontes ligadas às investigações da festa afirmam que apenas homens foram autorizados a participar da comemoração inicialmente. Nenhuma esposa ou funcionária mulher teve permissão para entrar no local. Horas depois do início do evento, aproximadamente 10 mulheres, incluindo garotas de programa e acompanhantes, chegaram em uma van preta. Mais tarde, um helicóptero também desembarcou novas convidadas, aumentando ainda mais as suspeitas sobre a natureza da celebração.

Ainda segundo fontes próximas ao casal, Bruna Biancardi não ficou nada satisfeita ao tomar conhecimento da situação. O clima ficou ainda mais tenso após a influenciadora receber os vídeos do evento.

Assessoria nega presença de Neymar

A assessoria de imprensa do atleta negou que Neymar estivesse presente na festa e afirmou que o helicóptero utilizado para transportar convidados foi apenas emprestado. No entanto, imagens divulgadas pelo portal LeoDias mostram a aeronave do jogador no local da festa.

Tentando amenizar a crise, Neymar e Bruna compareceram juntos ao aniversário de Rafaella Santos, irmã do jogador, na noite de terça-feira (12). O casal tentou demonstrar que a situação estava sob controle, mas, na manhã seguinte, Biancardi recebeu novos registros da festa, reacendendo o desentendimento entre os dois.

Até o momento, Neymar Jr. não se pronunciou publicamente sobre o assunto. O casal, que está noivo e aguarda a chegada do segundo filho, segue em meio a rumores de crise.