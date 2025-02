Em homenagem para Neymar, Bruna Biancardi revela nome da segunda filha do casal

Nesta quarta-feira (5), Neymar comemora aniversário. O jogador do Santos, recebeu uma homaneagem de Bruna Biancardi no seu perfil no Instagram. Neymar completa 33 anos.

Na publicação, a influenciadora compartilhou diversas fotos dos dois juntos e também com a filha, Mavie, de 1 ano. Bruna fez uma reflexão no começo de seu texto sobre os momentos dos dois, fases boas e toda a história deles juntos. Ela agradeceu por ele ter compartilhado o sonho de ter filhos.

No fim da postagem, Bruna, que está grávida da segunda bebê, revela que a caçula vai se chamar Mel.

"Quantas fases já passamos, né? Algumas boas, outras nem tanto.. Mas, hoje entendo que elas foram necessárias para chegarmos até aqui! Parabéns, meu amor, que Deus te proteja de todo o mal, cuide sempre de você e permita que você realize todos os sonhos que ainda não realizou!", escreveu ela.