'Neymar' atrai multidão e emociona fãs em shopping de Santos: 'Renovar a habilitação'; vídeo

Neymar é o novo reforço do Santos e a sua presença no Brasil tem chamado a atenção de todos. Num vídeo que viralizou nas redes sociais, o sósia de Neymar atraiu uma multidão de fãs durante um evento em um shopping da Baixada Santista. Alguns chegaram a se emocionar com a suposta presença do ídolo, mas o que eles não sabiam era que se tratava do "cópia" dele. O "Sósia do Ney", como é conhecido, precisou até de seguranças para conferir credibilidade à pegadinha e conter o público.

O próprio jogador chegou a mandar um áudio para o "clone" e se divertiu com a situação. Uma pessoa muito parecida com o presidente Lula, também esteve presente na ocasião. Confira o vídeo:

VEJA MAIS

O "Sósia do Ney" recebeu pedido para ser pai, em que um fã levou um cartaz escrito "Me Engravida, Ney". Além das várias fotos, abraços e autógrafos, o sósia dirigiu um carro de luxo do evento e fez a alegria de todos.

No áudio enviado pelo jogador, ele diz para o sósia tratar bem os torcedores santistas e agradece o "serviço" dele, já que não é possível estar em todos os lugares.

Nos comentários da publicação, as pessoas se divertiram. Uma pessoa comentou: "Até o Ney se amarra no Ney". "Neymar: não arruma confusão. Sósia do Ney: deixa comigo", disse outra.

Em relação ao Neymar "falso", uma fã afirmou: "Eh o melhor sósia que existe!!"

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)