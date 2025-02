Briga com 'toque paraense' entre jogadores de Botafogo e Flamengo viraliza na internet

Viralizou nas redes sociais um vídeo editado por um criador de conteúdo que mostra um princípio de briga entre os jogadores de Botafogo e Flamengo durante a final da Supercopa Rei, disputada em Belém do Pará, no último domingo (2). As imagens capturam o momento da confusão, mas o criador adicionou um toque paraense.

Na publicação, ele escreveu: “Os cariocas brigando em território paraense, só me vem essa na cabeça”, acompanhando as imagens da briga com o áudio de uma aparelhagem pedindo: “Ei, ei, sem briga. Equipe de segurança, aqui na frente ó”. Veja:

O vídeo viralizou e gerou uma série de reações entre os internautas, que compartilharam e comentaram o vídeo:

“Eles já estavam mil grau”, escreveu um internauta.

“Perderam a coca e se revoltaram”, disse outro.

“Cara, os paraenses são os melhores”, comentou um terceiro.

A final da Supercopa Rei foi marcada por um “toró” daqueles, que paralisou a partida por quase duas horas. O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 1 e conquistou o tricampeonato título da competição. O destaque do jogo foi atacante Bruno Henrique, que marcou os dois primeiros gols e se isolou ao lado de Arrascaeta com o recorde de títulos pelo clube, chegando a 14. Luiz Araújo marcou o terceiro e Patrick de Paula descontou para o Fogão.

(Pedro Garcia, estagiário, sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal)