Rica Perrone critica Supercopa do Brasil em Belém: 'Torcedor quer Remo e Paysandu fortes'

O youtuber e jornalista Rica Perone fez duras críticas à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao ser questionado durante uma live sobre sua opinião a respeito da escolha de Belém como sede da Supercopa do Brasil. A decisão foi disputada neste domingo (2), no Estádio Mangueirão, entre Botafogo e Flamengo, com vitória da equipe rubro-negra por 3 a 1. A partida foi marcada por uma forte chuva, que levou a uma paralisação ainda no primeiro tempo, com o jogo sendo retomado mais de uma hora depois.

Durante a transmissão ao vivo, Perone afirmou que a escolha do local não teve como objetivo fortalecer o futebol paraense, mas sim interesses financeiros. Segundo ele, se houvesse uma intenção real de desenvolver o esporte na região, o apoio deveria ser direcionado aos clubes locais, como Remo e Paysandu.

"Com todo respeito ao povo do Pará, se você, CBF, vier com papinho de querer fomentar o futebol no Pará, você fomenta com Remo e Paysandu, porque o que eles querem lá é Remo e Paysandu fortes. Eles não querem ter que ficar vendo time de Rio e de São Paulo lá, para fazer festinha como se eles fossem receber uns extraterrestres. Não é isso. Futebol do Pará tem que estar forte para entrar numa Série A e etc. Então você fomenta lá, pois o que eles querem ver é um Remo e Paysandu na Série A, é isso que eles querem ver. Ver o Flamengo e o Botafogo para eles é legal, maneiro, mas não é isso que eles querem, o que eles querem é Remo e Paysandu fortes."

O jornalista ainda disse que a presença da Supercopa em Belém passa uma sensação de "esmola" ao futebol paraense, reforçando sua crítica sobre a falta de apoio aos times locais. Ele destacou que o evento gerou lucro para a CBF, sem um retorno efetivo para o futebol paraense.

"Porque que a alegria para os caras tem que ser mandar um jogo de time de fora? Você acha que os caras não queriam ter muito mais apoio e condição para Remo e Paysandu se tornarem mais fortes do que ficar recebendo jogo de paulista e carioca? 'Ah, fizemos um bem para o futebol'. Bem nada, vocês encheram o rabo de dinheiro, vocês colocaram onde tinha um interesse enorme porque Flamengo e Botafogo nunca jogam lá, encheram o bolso de dinheiro, botaram ingresso caro, venderam e ganharam muito dinheiro. Ninguém fez nada pelo futebol do Pará", afirmou o jornalista.