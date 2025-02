Torcidas de Botafogo-RJ e Flamengo-RJ fazem duelo de mosaicos

Antes da bola rolar para a final da Supercopa Rei, aconteceu um duelo de mosaicos nas arquibancadas do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, promovidos pelas torcidas de Botafogo-RJ e Flamengo-RJ.

Pelo lado alvinegro, o desenho representado no mosaico apresentou o mascote do Botafogo, o Biriba, com as taças do Brasileirão e da Libertadores, ambas conquistadas em 2024. No rosto do Biriba, que está de óculos escuros, nas lentes, aparecem um urubu e um porco chorando, fazendo alusão aos mascotes de Flamengo e Palmeiras.

Já pelo lado rubro-negro, sem provocações, a torcida do Flamengo apresentou um desenho em que mostrava apenas o brasão do clube.

Apesar dos ingressos não terem sido esgotados, a presença de público é muito boa no Mangueirão, sobretudo no setor flamenguista.

