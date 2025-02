Pré-Libertadores 2025: Monagas e Defensor abrem a competição nesta terça-feira (4); veja quem joga

A principal competição de clubes da América do Sul vai começar! Nesta terça-feira (04), Monagas e Defensor dão o pontapé inicial na Libertadores 2025, com duelo marcado para as 21h30 (de Brasília), no Estádio Nacional de Maturín, na Venezuela. A primeira fase da competição contará com três confrontos, ainda sem a participação de clubes brasileiros.

Os primeiros jogos da chamada Pré-Libertadores serão:

Monagas-VEN x Defensor-URU

Nacional-PAR x Alianza Lima-PER

Blooming-BOL x El Nacional-EQU

Os brasileiros Bahia e Corinthians estreiam apenas na segunda fase, quando o Boca Juniors também entra em campo pela primeira vez na competição.

Monagas x Defensor: momentos opostos

O Monagas chega pressionado para o confronto. O time venezuelano terminou 2024 em má fase e iniciou 2025 sem grandes mudanças no rendimento. A equipe não vence um jogo oficial desde outubro, acumulando uma sequência negativa de onze partidas sem vitória. Os resultados ruins levaram à troca de técnico: Carlojavier Fuhrman foi substituído por Jhonny Ferreira, que tem apenas dois jogos no comando do time. Para a temporada, a principal esperança de gols está no experiente atacante venezuelano Edder Farías, recém-contratado.

Do outro lado, o Defensor chega empolgado após um fim de ano positivo. O clube uruguaio conquistou a Copa Uruguai ao vencer o Nacional nos pênaltis e terminou o Campeonato Uruguaio na quarta colocação. Com um dos elencos mais valorizados do país, o Defensor reforçou o meio de campo com Matías Abaldo, que joga o Sul-Americano Sub-20 e retorna ao clube por empréstimo. Outro destaque da equipe é o atacante Diego Abreu, filho do icônico Loco Abreu.

Nacional x Alianza Lima: reestruturação nos dois lados

O Nacional do Paraguai também vive um período de incertezas. Vice-campeão da Copa do Paraguai para o Libertad, o clube trocou de presidente recentemente e anunciou a saída do técnico Victor Bernay no último domingo. O novo treinador ainda não foi definido, e a equipe disputou apenas três jogos em 2025, com duas derrotas e um empate.

No Alianza Lima, a missão de recolocar o time nos trilhos ficou a cargo de Nestor Gorosito, contratado para substituir o antigo comando. O clube peruano perdeu duas peças-chave da campanha na Libertadores 2024: Freytes e Serna, que se destacaram contra o Fluminense e foram contratados pelo time carioca. Sem jogos oficiais neste ano, o Alianza terá sua primeira chance de mostrar a nova formação.

Blooming x El Nacional: novos técnicos em busca de afirmação

O Blooming também apostou em uma mudança na comissão técnica. Mauricio Soria assumiu o time, mas ainda não teve uma estreia oficial. O único teste até aqui foi um amistoso contra o The Strongest, que terminou em derrota por 4 a 1 no fim de janeiro. Em 2024, o Blooming teve uma campanha apenas regular, terminando em sexto lugar na classificação anual do Campeonato Boliviano.

O El Nacional, por sua vez, iniciou o ano com um vice-campeonato na Supercopa do Equador, perdendo nos pênaltis para a LDU mesmo jogando boa parte da partida com dois jogadores a menos. O clube também tem um novo treinador: o argentino Omar Asad, que assume a equipe que conquistou a Copa do Equador na última temporada.

A Libertadores 2025 está só começando, e a primeira fase promete fortes emoções. Os classificados seguirão em busca do sonho continental e da fase de grupos do torneio mais prestigiado da América do Sul.