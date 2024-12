Copa Libertadores já tem 39 times definidos para a edição de 2025

A Copa Libertadores de 2025 já tem 39 times definidos. O Brasil é o País com o maior número de representantes, com oito. A Argentina vem em segundo lugar, com sete equipes. Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela têm quatro times cada.

A primeira fase da competição começará em fevereiro de 2025. Já a fase de grupos tem início a partir de março do próximo ano. No total, a Libertadores contará com 47 equipes, desde as fases preliminares.

O Brasil tem sete vagas no torneio, seis pelo Brasileirão e uma pela Copa do Brasil. Como o campeão da Libertadores deste ano foi uma equipe brasileira, o Botafogo, esse número subiu para oito. Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia foram os times que ganharam a vaga pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo conquistou a vaga por ter vencido a Copa do Brasil.

Nem todos os oito times, porém, entram de forma direta na competição, no próximo ano. Corinthians e Bahia vão disputar a fase preliminar do torneio. As equipes brasileiras entram a partir da segunda fase e jogam duas partidas, dentro e fora de casa. Os vencedores avançam para a última etapa preliminar, disputada novamente em dois jogos. Quem vencer conquista uma vaga na fase de grupos. Os adversários de Corinthians e Bahia vão ser descobertos em sorteio a ser realizado no dia 19 de dezembro.

A fase de grupos tem previsão de início para o dia 19 de março. Já a grande final deve ser disputada em 29 de novembro e o Brasil tem chances de sediar o evento novamente. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou a candidatura do estádio Mané Garrincha, em Brasília, para a Conmebol. A decisão deve acontecer no início de 2025.

Confira todos os times classificados para a Libertadores de 2025:

BRASIL

Botafogo

Palmeiras

Flamengo

Fortaleza

Internacional

São Paulo

Corinthians (2ª fase pré)

Bahia (2ª fase pré)

ARGENTINA

Racing

Estudiantes

Central Córdoba

Vélez

Talleres

River Plate

Boca Juniors (2ª fase pré)

BOLÍVIA

San Antonio Bulo Bulo

Campeão do Torneo Clausura de 2024

Melhor colocado na tabela geral (2ª fase pré)

5º melhor colocado na tabela geral (1ª fase pré)

CHILE

Colo-Colo

Universidad de Chile

Deportes Iquique (2ª fase pré)

Ñublense (2ª fase pré)

COLÔMBIA

Atlético Bucaramanga

Campeão do Torneio Finalización de 2024

Time com melhor pontuação em 2024 (2ª fase pré)

Time com 2ª melhor pontuação em 2024 (2ª fase pré)

EQUADOR

LDU

Independiente del Valle

Barcelona (2ª fase pré)

El Nacional (1ª fase pré)

PARAGUAI

Libertad

Olimpia

Cerro Porteño (2ª fase pré)

Nacional (1ª fase pré)

PERU

Universitario

Sporting Cristal

3º colocado na liga peruana (2ª fase pré)

4º colocado na liga peruana (1ª fase pré)

URUGUAI

Peñarol

Nacional

Boston River (2ª fase pré)

Defensor (1ª fase pré)

VENEZUELA

