Campeonato Brasileiro 2024: Veja quem vai para Libertadores, Copa Sul-Americana e rebaixados

Depois de 38 rodadas de muita emoção, o Campeonato Brasileiro chegou ao fim neste domingo, consagrando o Botafogo como o grande campeão da temporada. A equipe, que teve uma campanha sólida e cheia de garra, garantiu o título que tanto almejava, trazendo alegria para sua torcida.

Além do Glorioso, outras sete equipes também tiveram motivos para comemorar, pois conquistaram vagas para a Copa Libertadores. Dentre elas, cinco garantiram a classificação de forma direta, enquanto duas precisarão passar pela fase pré-libertadores.

Libertadores

Botafogo (Campeão)

Palmeiras

Flamengo

Fortaleza

Internacional

São Paulo (Pré-Libertadores)

Corinthians (Pré-Libertadores)

Bahia (Pré-Libertadores)

A competição deste ano foi marcada por grandes jogos, reviravoltas e a demonstração de talento de várias equipes. O Botafogo, com sua história rica e apaixonada, volta a brilhar no cenário nacional, enquanto as outras equipes se preparam para a disputa continental, sonhando em levar o nome do Brasil ainda mais longe.

Com o encerramento do campeonato, os torcedores já começam a contar os dias para a próxima temporada, na expectativa de mais emoções e conquistas. O futebol brasileiro continua a ser um espetáculo que une milhões de fãs em todo o país.

Classificados para a Copa Sul-Americana

Com o término do Campeonato Brasileiro 2023, além das equipes que se destacaram na luta pela Libertadores, outros clubes também celebram a conquista de vagas na Copa Sul-Americana. Ao todo, cinco equipes brasileiras se garantiram na competição continental, que promete ser mais uma oportunidade para brilhar no cenário internacional.

Cruzeiro

Vasco

Vitória

Atlético-MG

Fluminense

Grêmio

Esses clubes agora se preparam para a disputa da Sul-Americana, que oferece uma chance valiosa de conquistar um título internacional e garantir visibilidade no futebol mundial. A competição é conhecida por sua competitividade e por proporcionar grandes confrontos entre equipes de diferentes países da América do Sul.

Os torcedores já começam a sonhar com as possíveis campanhas de seus times, enquanto os clubes trabalham para reforçar seus elencos e se preparar para os desafios que virão. A expectativa é alta, e o futebol brasileiro continua a mostrar sua força e tradição nas competições internacionais.

Rebaixados

Já o final da tabela definiu quem se despediu da Série A e irá a jogar a Série B em 2025. Quatro clubes foram rebaixados, o último a cair foi o Athletico-PR, que perdeu para o Atlético-MG e terá que jogar a Segunda Divisão. Um duro golpe ao Furacão no ano do seu centenário.

Athletico-PR

Criciúma

Atlético-GO

Cuiabá