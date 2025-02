Quando Neymar vai estrear pelo Santos? Saiba a data da partida e contra quem

O mundo do futebol foi pego de surpresa com a notícia do retorno de Neymar ao Santos! Após passagem pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, o craque está de volta ao Peixe para alegria da torcida santista.

Neymar Júnior fará sua aguardada reestreia pelo Santos Futebol Clube nesta quarta-feira (05/02), contra o Botafogo de Ribeirão Preto, às 21h35, na Vila Belmiro. A informação foi confirmada pelo técnico Pedro Caixinha após a vitória do Peixe sobre o São Paulo por 3 a 1 no último sábado (01/02). Seu contrato com o Santos vai até o dia 30 de junho, mas existe a possibilidade de prorrogação por mais 12 meses, dependendo das negociações.

A reestreia do camisa 10 acontece em uma data especial: Neymar completa 33 anos neste dia 5 de fevereiro. O atacante retorna ao Santos após mais de uma década, sendo sua última partida pelo clube no dia 26 de maio de 2013, em um empate sem gols contra o Flamengo, pelo Brasileirão.

Neymar ficou fora de 14 dos últimos 17 meses enquanto jogava pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, devido a uma grave lesão. Por isso, sua minutagem na partida de hoje será controlada, evitando sobrecarga física neste retorno aos gramados.

Onde vai ser transmitida a estreia de Neymar no Santos?

A partida com a reestreia de Neymar será na Vila Belmiro, em Santos, e será transmitida pela Record, Playplus, R7, TNT, Max, CazéTV, UOLPlay, Zapping Sports e Nosso Futebol. Também será transmitido em tempo real pela CNN Esportes.

Que horas vai ser a estreia de Neymar no Santos?

Santos e Botafogo de Ribeirão Preto se enfrentam nesta quarta-feira (05/025), às 21h35, na Vila Belmiro. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Quais os números do Neymar no Santos?

Neymar iniciou a carreira nos profissionais do Santos em 2009 e permaneceu no clube até 2013 quando foi vendido para o Barcelona. Em sua primeira passagem pelo Santos, Neymar jogou 225 partidas e marcou 136 gols, conquistando seis títulos:

3 Campeonatos Paulistas (2010, 2011 e 2012)

1 Copa do Brasil (2010)

1 Libertadores (2011)

1 Recopa (2012)

Santos x Botafogo-SP: situação no Campeonato Paulista

O Santos lidera o Grupo B do Campeonato Paulista, somando 7 pontos em seis jogos (duas vitórias, um empate e três derrotas). Já o Botafogo-SP está na lanterna do Grupo A, com 3 pontos, sem nenhuma vitória, apenas três empates e três derrotas. O Tricolor tem o pior ataque da competição, com uma média de um gol a cada dois jogos.