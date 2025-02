Santos se rende ao retorno de Neymar, o 'príncipe' da Vila

Contratado por um restaurante situado em frente à Vila Belmiro, Janderson Lourenço lustra o mural realista que pinta para homenagear o astro Neymar, cuja apresentação nesta sexta-feira (31), no estádio do Santos, agitou a cidade do litoral paulista.

A partir de agora, o rosto do maior artilheiro da história da Seleção Brasileira com uma coroa na cabeça dará as boas-vindas aos clientes do estabelecimento, situado a metros do que, a partir desta semana, volta a ser o lar esportivo de 'Ney', que está prestes a completar 33 anos.

"É muito bom ele estar retornando, ainda mais com a ida do Pelé. Agora nosso príncipe parece ser o Neymar, está nas mãos dele agora", diz à AFP Lourenço, de 43 anos, conhecido pelo nome artístico Aru Graffiti.

Embora seja torcedor do Flamengo, o artista comemora o retorno do atacante brasileiro ao 'Peixe', o time que o revelou e de onde ele partiu há quase doze anos para o Barcelona.

"Muita agitação, na televisão não se fala de outra coisa, só do Neymar. Está movimentando bastante a cidade. Além do time, isso é bom para a cidade", acrescenta.

O Santos apresentará o filho prodígio com uma grande festa na Vila Belmiro a partir das 18h.

- A volta da camisa 10 -

Horas antes do início do show, do lado de fora do estádio já se viam dezenas de torcedores vestidos com o preto e branco santista.

A loja oficial do clube exibe camisetas com o nome Neymar e o número 10.

O Santos anunciou nesta sexta que seu badalado reforço, que no início da semana rescindiu seu contrato milionário com os sauditas do Al-Hilal, usará o mítico número imortalizado por Pelé.

Durante sua primeira passagem pelo Santos, durante a qual conquistou a terceira e última Copa Libertadores do time alvinegro, Neymar vestiu a 11.

A camisa 10 estava sem dono desde o inédito rebaixamento do Peixe em 2023. A diretoria considerou que usá-la na segunda divisão mancharia o legado de Pelé.

O retorno de Neymar "representa o renascimento do Santos como clube, como instituição. Agora nós sabemos que dias melhores virão. Já está acontecendo", afirma Victor Hugo Arantes, 45 anos, membro da torcida Sangue Jovem.

- "Rir de novo" -

Neymar assinou contrato até 30 de junho, segundo a imprensa local, com a esperança de se recuperar fisicamente e retomar ritmo para tentar voltar à Europa e chegar em alta para a Copa do Mundo de 2026, para a qual se dá como certo que o Brasil, apesar de seu desempenho fraco, se classificará.

Sua decepcionante passagem pelo Al-Hilal não diminui a esperança da torcida alvinegra. Atormentado por lesões, ele disputou apenas sete partidas em 17 meses pelo Al-Hilal, a última delas em novembro.

Ao contrário: os santistas acreditam que a presença do craque impulsionará um elenco que teve um início fraco no Campeonato Paulista, que o clube não conquista desde 2016.

"Ultimamente, o santista não vem sendo feliz. Sofreu com o rebaixamento, uma dor para o santista como quem perde alguém da família", afirma Lida Eduarda, uma biomédica de 28 anos que usa a camiseta azul do Santos que Neymar tornou famosa antes de partir para a Europa.

"Agora a gente poder rir de novo, ter essa felicidade de que o Santos não vai passar pelo que passou", comemora.