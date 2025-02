De helicóptero, Neymar chega ao CT Rei Pelé para assinar contrato com o Santos

Na tarde desta sexta-feira (31), Neymar desembarcou de helicóptero no CT Rei Pelé para oficializar seu retorno ao Santos. O atacante assinou contrato com o clube até 2025, consolidando sua volta após rescindir o vínculo com o Al Hilal, da Arábia Saudita, na última segunda-feira (27). O jogador retornou ao Brasil na quinta-feira (30) e agora se prepara para ser recebido com festa pela torcida santista.

Assista à festa na Vila Belmiro

Após a assinatura do contrato, Neymar seguirá para a Vila Belmiro, onde o Santos organizou uma grande celebração para marcar sua volta. O evento contará com apresentações de 13 artistas, incluindo Mano Brown, Projota e Supla, todos declaradamente torcedores do clube. Durante a festa, Neymar subirá ao palco para vestir novamente a icônica camisa 10 do Peixe, simbolizando sua reintegração ao time.

VEJA MAIS

Encerrada a celebração, o atacante participará de uma coletiva de imprensa no tradicional Salão de Mármore da Vila Belmiro, respondendo a perguntas de jornalistas brasileiros e internacionais. O Santos decidiu concentrar toda a programação na Vila Belmiro, cancelando o evento que inicialmente aconteceria no Pacaembu. Ainda não há um horário definido para o término da festividade, que promete ser um momento histórico para os torcedores alvinegros.