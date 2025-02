Torcedor do Santos foge da quimioterapia e chora na volta de Neymar ao Peixe

O retorno de Neymar ao Santos tem mobilizado uma verdadeira multidão de torcedores, muitos dispostos a fazer sacrifícios para presenciar esse momento histórico do futebol brasileiro e do clube da Vila Belmiro. Entre as diversas histórias de paixão pelo time, uma em especial chamou a atenção. Em entrevista ao jornalista Caio Cappato, João, um torcedor de 53 anos, compartilhou uma emocionante trajetória. Diagnosticado com câncer de pâncreas há quatro anos, ele recebeu a notícia, há dois meses, de que a doença havia evoluído para metástase.

Nesta sexta-feira (31), dia do anúncio oficial e da apresentação de Neymar, João tinha uma sessão de quimioterapia agendada. No entanto, movido pela emoção e pelo amor ao Santos, ele decidiu adiar o tratamento para estar na Vila Belmiro e viver intensamente essa ocasião única.

VEJA MAIS

"O Santos é tão maravilhoso que conseguiu me tirar de uma quimioterapia, que era hoje e que é muito importante. Mas será que a emoção que estou sentindo agora não vale tudo isso? Larguei minha firma, briguei com minha mãe, irmão, filhos, não fui fazer a quimio. Hoje eu sou o cara mais abençoado e feliz do mundo, porque o Ney deu esse presente para mim, para o Brasil e para o mundo", declarou João ao programa "Os Donos da Bola".

Com lágrimas nos olhos, ele expressou sua gratidão. "Se eu chorar, vai ser de alegria, por poder vivenciar esse momento. Estou chorando de gratidão a Deus por me permitir estar aqui hoje", finalizou o torcedor, emocionado.