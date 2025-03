Modelo revela que Neymar transou com ela e outra pessoa durante festinha do jogador do Santos

Na última segunda-feira (10/03), Neymar teria ido a uma festa numa chácara em Araçoiaba da Serra, na Região Metropolitana de Sorocaba, em São Paulo. Até então não se sabia ao certo o que aconteceu durante a presença do atleta no local, já que apenas homens teriam participado. Durante uma entrevista ao programa "Fofocalizando", do SBT, a modelo Any Awuada revelou a Leo Dias que fez sexo com Neymar.

Quando perguntada se outra pessoa participou da relação, Awuada confirmou: "Tinha mais Alguém".

Segundo informações, o evento foi organizado por um amigo próximo do jogador, o empresário Rafa Motta. A modelo teria recebido R$ 20 mil para participar da festinha do craque

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)