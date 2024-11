Musa do OnlyFans revela segredo para fortuna feita com a plataforma: 'Tenho duas vaginas'

A modelo Anniee Charlotte, de 26 anos, revelou o segredo para ter construído uma fortuna vendendo vídeos de conteúdo adulto. A musa do OnlyFans faz sucesso entre o público por ter duas vaginas. Ela nasceu com uma condição rara e foi diagnosticada com "útero didelfo", descoberto aos 16 anos, quando decidiu colocar um DIU hormonal.

Na época da descoberta, o médico explicou que a modelo apresentava uma condição uterina congênita caracterizada pela formação de dois úteros, dois colos uterinos e duas vaginas. Charlotte afirma que o fato de ter duas vulvas a ajudou a monetizar sua condição, construindo uma fortuna no OnlyFans.

"Minha segunda vagina é mais apertada porque tem metade do tamanho de uma normal, mas não acho que seja muito diferente fazer sexo comigo do que com qualquer outra garota. Externamente é tudo igual. Eu tenho um lábio, e então ele se abre em duas vaginas separadas internamente, e você tem que esticá-lo adequadamente para conseguir ver. Eu posso obviamente senti-lo em mim mesma", explicou a modelo.