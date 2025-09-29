Saiba os famosos que já se relacionaram com criadores de conteúdo adulto

O ator norte-americano Sacha Baron Cohen, de 53 anos, mundialmente reconhecido pela criação do personagem polêmico Borat, colocou o mundo do entretenimento em alerta após ser flagrado em um encontro com a influenciadora e criadora de conteúdo adulto Hannah Palmer, de 27 anos.

A notícia, rapidamente veiculada pela mídia internacional, detalhou que os dois foram vistos jantando em um restaurante. Embora a saída do local tenha sido separada, o fato de Sacha e Hannah terem embarcado na mesma limousine, seguindo juntos para o destino final, intensificou as especulações sobre um possível novo casal.

O episódio com Cohen, contudo, é apenas o mais recente a ilustrar uma tendência que tem se tornado cada vez mais comum no noticiário de celebridades: o relacionamento entre figuras públicas tradicionais e estrelas do mercado de conteúdo adulto (+18).

Os famosos que tiveram relações com criadores de conteúdo adulto

A linha entre o estrelato em mídias tradicionais e o sucesso em plataformas como OnlyFans e Privacy parece estar se dissolvendo. Relembramos alguns dos casos mais notórios que cruzaram esses universos, envolvendo romances, casamentos e polêmicas que dominaram as manchetes:

1. MC Mirella e Dynho Alves: Parceria de sucesso

A funkeira MC Mirella fez a transição para a produção de conteúdo adulto e encontrou apoio total em seu parceiro, Dynho Alves. O caso é um dos mais célebres, pois Dynho não apenas manteve o relacionamento, como se tornou um participante ativo nas gravações, transformando a nova carreira de Mirella em um empreendimento conjunto e sem tabus.

2. Christian Figueiredo e Zoo: O apoio empresarial

O influenciador Christian Figueiredo e Zoo, criadora de conteúdo adulto e atleta bodybuilding, estabeleceram um modelo de relacionamento pautado na transparência e no apoio mútuo. Questionado sobre a carreira da esposa, Christian foi enfático e prático, resumindo a situação com uma visão de negócios: “Se há 10 anos ela faz esse tipo de conteúdo, é gata, é gostosa e tem gente que paga assinatura, quem ganha somos nós”.

3. Henri Castelli e Aline Limas: O confronto público

O ator Henri Castelli tentou manter discrição, mas foi flagrado ao lado da criadora de conteúdo Aline Limas. Enquanto a assessoria do ator negou qualquer envolvimento, Aline confirmou o romance publicamente. O caso ilustra o conflito entre a necessidade de discrição de algumas celebridades e a exposição natural do mundo das plataformas +18.

4. Neymar e Fernanda Campos: O escândalo global

O jogador Neymar Jr. protagonizou um dos affairs mais comentados de 2023. Seu envolvimento com a influenciadora Fernanda Campos se tornou um escândalo midiático global devido ao fato de ter ocorrido durante a gravidez de Bruna Biancardi. O caso elevou Fernanda a uma nova notoriedade, a consolidando como uma figura proeminente no conteúdo sensual e abrindo-lhe portas, como a participação em A Fazenda.

